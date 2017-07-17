Назарбаев провел встречу с председателем Конгресса депутатов Испании
17 июля 2017, 15:37
Президент Казахстана подчеркнул сложившиеся добрые двусторонние отношения, плодотворно развивающиеся связи в экономике и политике, а также отметил наличие общих взглядов по вопросам международной повестки дня.
Президент Казахстана провел встречу с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Аной Пастор, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Глава государства поприветствовав А.Пастор, поблагодарил за визит в Казахстан и участие в открытии павильона Испании на международной выставке «ЭКСПО – 2017».
«Король Испании Фелипе VI принял участие в открытии нашей выставки, где также присутствовали 17 глав государств и правительств зарубежных стран. Мы имели возможность встретиться в рамках этого мероприятия. Его Величество проявил большой интерес к Казахстану и провел ряд деловых встреч», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана подчеркнул сложившиеся добрые двусторонние отношения, плодотворно развивающиеся связи в экономике и политике, а также отметил наличие общих взглядов по вопросам международной повестки дня.
«Во время визита Короля Испании с Его Величеством в Казахстан прибыли представители деловых кругов, члены правительства Испании, которые смогли провести продуктивные переговоры с казахстанскими коллегами», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства передал искренние слова благодарности Королю Испании Фелипе VI и правительству этой страны за высокую награду, которой был удостоен, а также выразил искренние пожелания добра и успехов Королю Хуану Карлосу I и его супруге королеве Софии.
В свою очередь, председатель Конгресса депутатов Королевства Испания отметила стабильно теплые отношения между двумя государствами и поблагодарила за традиционно дружеский прием, оказанный испанской делегации.
«О Вашей работе, усилиях, направленных на развитие и процветание своей страны я впервые узнала от Короля Испании Хуана Карлоса I. Именно тогда Король Хуан Карлос I говорил о необходимости налаживания деловых связей с коллегами из Казахстана. В настоящее время Казахстан добился больших успехов благодаря Вашей деятельности», - сказала А.Пастор.
Также председатель Конгресса депутатов Королевства Испания передала Нурсултану Назарбаеву от имени королевской семьи самые теплые пожелания.
Фото: akorda.kz
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