Филипп Киркоров показал свое новое шикарное поместье на острове

Риелторы предполагают, что за такую красоту Киркоров отдал 12 миллионов долларов.

Филип Киркоров – король российской эстрады, человек с уникальным голосом и необычайным талантом. На протяжении нескольких десятилетий он остается кумиров миллионов. И хотя личная жизнь певца не сложилась, Филипп счастливо живет со своими детьми: Аллой-Викторией и Мартином. Кстати, после того, как у Филиппа появились дети, все в его загородном доме изменилось ради их комфорта. Не так давно певец показал, где живет вместе со своими дочерью и сыном, поделившись снимками шикарного дома. Об этом пишет Не так давно певец показал, где живет вместе со своими дочерью и сыном, поделившись снимками шикарного дома. Об этом пишет Novate.ru









Недавно король российской эстрады Филипп Киркоров приобрел шикарное поместье в Мякининской пойме. Это элитный полуостров, на его территории расположено всего тридцать усадеб. В этом месте очень чистый воздух, прозрачный водоем и до столицы всего несколько километров.











Коттедж поражает своими масштабами. В доме выполнен шикарный ремонт в стиле итальянской неоклассики. Кстати, все детали интерьера в своем гнездышке Филипп продумывал сам: в доме очень много уютных кресел, резных буфетов, а также огромное количество детских игрушек, которые придают особую теплоту и дополнительный уют.







На первом этаже расположены кабинет, кухня, столовая с большими витражными окнами, а также огромная мансардная, которую Филипп переоборудовал в специальную игровую для своих детишек. Вся комната полностью забита различными новомодными игрушками, домиками, качелями и горками. Также на первом этаже расположились две детские комнаты с отдельными гардеробными и просторными ванными.



Большая игровая для детей Киркорова также находится на первом этаже



В большом холе обращает на себя внимание двойная деревянная лестница, ведущая на второй этаж.

По стенам развешаны декоративные работы в стиле поп-арт от немецкого дизайнера Т. Хоффмана. Пол на первом этаже выполнен из превосходной белой мраморной плитки, которая добавляет легкости и «прозрачности» интерьеру.





Второй этаж Филипп обустроил для себя: там расположилась большая спальня, несколько ванных, гардеробных, комнаты для Бедроса и его жены, а также тети Мари, которая занимается воспитанием детей Филиппа. Отдельного внимания заслуживает большая комната, которую Филипп оборудовал специально для наград и дорогих подарков.



















К особняку пристроено специальное помещение с тренажерным залом, бассейном, финской сауной и гаражом на четыре авто.



Прислуга и охрана проживают на территории в отдельно построенном доме в 170 кв. метров.

