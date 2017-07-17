Секретарь Совбеза Казахстана провел консультации с афганским коллегой
17 июля 2017, 15:45
В.Жумаканов, подводя итоги консультаций, отметил совпадение позиций двух стран по принципиальным вопросам двустороннего сотрудничества.
В Астане состоялись консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и Афганистана под председательством помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Владимира Жумаканова и Советника Президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности – Секретаря Совета Национальной Безопасности Афганистана Ханифа Атмара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
В мероприятии также приняли участие руководители и ответственные сотрудники ряда государственных органов двух стран.
В ходе встречи рассмотрены вопросы укрепления партнерства двух стран в сфере обеспечения региональной безопасности, сотрудничества в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, трансграничной преступностью и нелегальной торговлей наркотиками.
В.Жумаканов, подводя итоги консультаций, отметил совпадение позиций двух стран по принципиальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Х.Атмар дал высокую оценку вкладу Казахстана в укрепление региональной безопасности и восстановление афганской экономики.
Было предложено проводить консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и Афганистана на регулярной основе.
Делегация Совбеза Афганистана также посетила Международную выставку «EXPO-2017 Astana». В ходе посещения афганскими коллегами был отмечен высокий уровень организации и проведения выставки.
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