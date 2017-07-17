Секретарь Совбеза Казахстана провел консультации с афганским коллегой

В.Жумаканов, подводя итоги консультаций, отметил совпадение позиций двух стран по принципиальным вопросам двустороннего сотрудничества.

В Астане состоялись консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и Афганистана под председательством помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Владимира Жумаканова и Советника Президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности – Секретаря Совета Национальной Безопасности Афганистана Ханифа Атмара , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.





В мероприятии также приняли участие руководители и ответственные сотрудники ряда государственных органов двух стран.





В ходе встречи рассмотрены вопросы укрепления партнерства двух стран в сфере обеспечения региональной безопасности, сотрудничества в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, трансграничной преступностью и нелегальной торговлей наркотиками.





В.Жумаканов, подводя итоги консультаций, отметил совпадение позиций двух стран по принципиальным вопросам двустороннего сотрудничества.





Х.Атмар дал высокую оценку вкладу Казахстана в укрепление региональной безопасности и восстановление афганской экономики.





Было предложено проводить консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и Афганистана на регулярной основе.





Делегация Совбеза Афганистана также посетила Международную выставку «EXPO-2017 Astana». В ходе посещения афганскими коллегами был отмечен высокий уровень организации и проведения выставки.