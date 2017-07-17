В Караганде осуждены похитители нефти

Восемь человек осуждены к реальному лишению свободы в виде 3 лет 6 месяцев и 3 лет 10 месяцев. Девятый фигурант получил самый большой срок - шесть лет колонии. Ему орган следствия отвел роль активного участника хищения нефти. Еще двое были освобождены в зале суда. В частности, один подсудимый уже не подлежал к привлечению к ответственности, поскольку по его эпизодам истек срок давности для привлечения к ответственности. Второй подсудимый на день оглашения приговора уже отбыл 10 месяцев в изоляторе. Судья приговорила его к 1 году ограничения свободы и тут же постановила освободить его, поскольку весь срок наказания считается отбытым.



