В Караганде осуждены похитители нефти
17 июля 2017, 16:03
Подсудимые делали дыры в трубопроводах, пролегающих по степям в Карагандинской области, и качали нефть, которую в дальнейшем реализовали.
К реальным срокам лишения свободы приговорены 9 из 11 подсудимых, которые с помощью врезки в трубопроводы нефтяных компаний «КазТрансОйл» и ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» похищали сырье, незаконно хранили его и сбывали, сообщает МИА «Казинформ».
Подсудимые делали дыры в трубопроводах, пролегающих по степям в Карагандинской области, и качали нефть, которую в дальнейшем реализовали. Хищение выявили сотрудники службы безопасности компаний во время проверки магистралей, пролегающих под землей в степи. Шестеро из 11 подсудимых содержались под стражей, остальные были отпущены под залог и подписку о невыезде.
«Признать подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса 355 «Умышленное повреждение или разрушение трубопроводов», 197 «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов» и 188 «Кража», - зачитала приговор судья Алия Жошева.
Восемь человек осуждены к реальному лишению свободы в виде 3 лет 6 месяцев и 3 лет 10 месяцев. Девятый фигурант получил самый большой срок - шесть лет колонии. Ему орган следствия отвел роль активного участника хищения нефти. Еще двое были освобождены в зале суда. В частности, один подсудимый уже не подлежал к привлечению к ответственности, поскольку по его эпизодам истек срок давности для привлечения к ответственности. Второй подсудимый на день оглашения приговора уже отбыл 10 месяцев в изоляторе. Судья приговорила его к 1 году ограничения свободы и тут же постановила освободить его, поскольку весь срок наказания считается отбытым.
Адвокат одного из осужденных Игорь Кирьянов назвал приговор незаконным.
«Приговор стал для меня шоком. До сих пор неизвестно - сколько нефти было украдено. Следователь просто посчитал, сколько нефти вмещается в нефтевоз и вложил эти нереальные цифры в основу обвинительного акта. Такое происходит впервые в моей адвокатской практике, - говорит Игорь Кирьянов. - Обвинительный акт подписывал первый заместитель прокурора области. Поэтому мы очень хотели, чтобы он был допрошен в суде. Хотелось спросить - можно ли предположения закладывать в основу уголовного дела? Но наши ходатайства не были удовлетворены. Только я заявлял 22 ходатайства. В целом нарушений в деле масса».
Адвокаты готовят апелляционные жалобы в Карагандинский областной суд.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4868977-75ca644b02c097d51b59c4822cf7f68a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...