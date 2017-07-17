В Индии фаворитами президентской гонки оказались выходцы из касты неприкасаемых

Партия Бхаратия джаната партии» (БДП,«Индийская народная партия»), стоящая у власти в Индии, выдвинула на пост президента выходца из низшей по иерархии касты далитов (неприкасаемые) Рама Натха Ковинда , передает , передает "Росбалт"





Основной оппонент Ковинда кандидат от оппозиции Мейра Кумар также происходит из этой касты, передает «Интерфакс».





Коллегия выборщиков, состоящая из депутатов верхней и нижней палаты парламента страны, а также законодательных собраний штатов, (всего 4,9 тыс. человек) уже сегодня проголосует за нового главу государства. Результаты голосования объявят через три дня.



