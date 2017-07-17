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В Индии фаворитами президентской гонки оказались выходцы из касты неприкасаемых

17 июля 2017, 16:08

Результаты голосования объявят через три дня.

Партия Бхаратия джаната партии» (БДП,«Индийская народная партия»), стоящая у власти в Индии, выдвинула на пост президента выходца из низшей по иерархии касты далитов (неприкасаемые) Рама Натха Ковинда, передает "Росбалт".

Основной оппонент Ковинда кандидат от оппозиции Мейра Кумар также происходит из этой касты, передает «Интерфакс».

Коллегия выборщиков, состоящая из депутатов верхней и нижней палаты парламента страны, а также законодательных собраний штатов, (всего 4,9 тыс. человек) уже сегодня проголосует за нового главу государства. Результаты голосования объявят через три дня.

Фото: www.rosbalt.ru

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