Полицейские Астаны теперь будут выписывать электронные протоколы

Разработчиками системы «Электронный протокол» выступил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

В столичном департаменте внутренних дел города Астана состоялась презентация первого проекта «Электронный протокол» в рамках внедрения «Единого реестра административных производств» (ЕРАП), целью которого является перевод административного производства в электронный формат, передает корреспондент Zakon.kz









Теперь для оформления протокола за совершенное нарушение Правил дорожного движения достаточно будет ввести ИИН человека, все остальное выдаст система.





По информации заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Баглана Бекбауова, органами внутренних дел ежегодно составляется более 3,5 млн административных дел. Это составляет более 87% от общего объема всех дел. Также накладывается административных штрафов на сумму более 26 миллиардов тенге, из которых взыскивается лишь половина.





«Пилотный проект по заполнению электронных протоколов начинается именно в ОВД. Это первый этап большого проекта по созданию электронного административного производства. В рамках данного этапа Комитетом совместно с МВД РК для сотрудников дорожной патрульной службы разработано мобильное приложение по составлению электронных протоколов на мобильных устройствах. Оно позволяет за минимальное количество времени составить протокол в электронном формате», - сказал Б. Бекбауов.





Как он добавил, протокол подписывается ЭЦП инспектора и в режиме реального времени попадает в базу данных.





«Ознакомление с протоколом правонарушитель подтверждает своей подписью в электронной форме с помощью «стилуса». Кроме этого, ему выдается бумажный экземпляр. Второй экземпляр с «живой» подписью нарушителя остается у инспектора. Электронный протокол будет направляться на электронную почту правонарушителя, а на его сотовый телефон будет приходить уведомление. Оно будет приходить в формате о статусе протокола. Если у гражданина имеется смартфон либо мобильное устройство с выходом в интернет, то по указанной ссылке в СМС-уведомлениях можно будет посмотреть сам электронный протокол», - рассказал замглавы Комитета





Как подчеркнул министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, внедрение этой практики позволит ускорить работу столичных полицейских и исключит излишнюю бумажную работу.





«Естественно, все, что говорилось, сейчас это делается, но в реальном времени. Но пока позвонит дежурному, узнает, что перед ним злостный нарушить или, не зная его, совсем неправильную квалификацию сделает. То есть мы облегчаем в течение трех минут вот эту работу. Поэтому спасибо большое работникам Генеральной прокуратуры, хорошо поддержал акимат эту идею. Но хотел бы сказать, эта деятельность требует материальных затрат», - пояснил глава ведомства.





Он сообщил, что на данный момент приобретено 50 планшетов и, соответственно, 50 терминалов.





«До конца года нам акимат обещает 150, но чтобы стопроцентно работали наши астанинские полицейские им нужно 283. Для того, чтобы в Казахстане это запустить, нам нужно 2971, общая цена вопроса где-то 874 миллиона тенге. Я думаю, в любом случае, это все содержится за счет местных бюджетов, если акимы нас поддержат, мы облегчим работу. Она дает нам, во-первых, скорость, во-вторых, реальность, и, в-третьих, прозрачность работы наших полицейских», - резюмировал К. Касымов.





В свою очередь Генеральный прокурор РК Жакип Асанов отметил, что новая информационная система ЕРАП позволит в будущем минимизировать бюрократию и сократить коррупцию.





«Все административные дела, также как и уголовные, будут иметь единую регистрацию по всей стране. Я думаю, что это минимизирует бюрократию, коррупцию, уменьшит злоупотребление и в конечном итоге повысит доверие у населения», - заключил он.



