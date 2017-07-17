Секретарь Совбеза Казахстана провел консультации с афганским коллегой

В Астане состоялись консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и Афганистана под председательством помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Владимира Жумаканова и Советника Президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности - Секретаря Совета Национальной Безопасности Афганистана Ханифа Атмара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В мероприятии также приняли участие руководители и ответственные сотрудники ряда государственных органов двух стран.

В ходе встречи рассмотрены вопросы укрепления партнерства двух стран в сфере обеспечения региональной безопасности, сотрудничества в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, трансграничной преступностью и нелегальной торговлей наркотиками.

В.Жумаканов, подводя итоги консультаций, отметил совпадение позиций двух стран по принципиальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Х.Атмар дал высокую оценку вкладу Казахстана в укрепление региональной безопасности и восстановление афганской экономики.

Было предложено проводить консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и Афганистана на регулярной основе.

Делегация Совбеза Афганистана также посетила Международную выставку «EXPO-2017 Astana». В ходе посещения афганскими коллегами был отмечен высокий уровень организации и проведения выставки.