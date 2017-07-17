EXPO 2017: анонс мероприятий на 18 июля

Что посмотреть на международной выставке во вторник.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Для посетителей выставки подготовлена масштабная программа.





Так, в 09:00 в Конгресс центре ЭКСПО откроется двухдневный Энергетический Инвестиционный Форум (ЭИФ) Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 2017 , посвященный финансированию энергии будущего. Организаторы: Министерство энергетики Республики Казахстан совместно с Азиатским банком развития и Астана ЭКСПО 2017.





В мероприятии примут участие генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского Банка Развития г-н Шон О’Салливан, а также Министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев.

Цель форума - привлечение инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии в Центральной Азии. Целевой аудиторией мероприятия являются разработчики проектов, спонсоры, финансовые организации, поставщики технологий и оборудования, инженерные организации. В прошлом году ЭИФ был посвящен политике и мерам, предпринимаемым правительствами для стимулирования развития возобновляемой энергии. В этом году мероприятие сфокусировано на финансировании чистой энергетики. Представители экспортно-импортных банков, экспортных кредитных агентств, многосторонних банков развития и страховых компаний примут участие в обсуждении.





В 11:00 знаменитый казахстанский альпинист Максут Жумаев покорит новую высоту в павильоне Австрии на ЭКСПО.

Австрийский павильон по праву считается одним из самых необычных, представляя собой настоящую игровую площадку. Конструкция высотой с трехэтажный дом занимает почти всю площадь павильона, которая составляет 870 м2.

Эту рукотворную гору без специального альпинистского снаряжения будет штурмовать Максут Жумаев, взбираясь по балкам конструкции словно человек-паук.

Известный казахстанский альпинист Максут Жумаев, покоривший все 14 «восьмитысячников» мира без дополнительного кислорода, - давний друг Австрии. Начало этой дружбы было положено еще в 2003 году, когда в ходе Гималайской экспедиции перед восхождением на «восьмитысячник» Нангапарбат, Максут познакомился с австрийской альпинисткой Герлиндой Кальтенбруннер, которая стала первой в истории женщиной, покорившей все вершины-«восьмитысячники» мира без кислорода. Совместное восхождение на вторую по высоте вершину мира после Эвереста – К2, совершенное в 2011 году «королевой гор» Герлиндой Кальтенбруннер и казахстанскими альпинистами Максутом Жумаевым и его казахстанским коллегой Василием Пивцовым, для всех троих стало завершением их личных программ покорения «восьмитысячников» мира.

Также в 11:00 состоится празднование Национального Дня Словацкой Республики. Государственный секретарь Mинистерства экономики Словацкой Республики Войтех Ференц и вице-министр энергетики Республики Казахстан Бакытжан Джаксалиев выступят с приветственной речью.

В рамках мероприятия, гостям будет представлена увлекательная концертная программа. Так, словацкий художественный ансамбль Lucnica, лауреат многих премий как в Словакии, так и за ее пределами подготовил специальный номер для ЭКСПО-2017. Кроме того, зрителей ждет показ мод от дизайнеров Яны Гавальцовы и Ины Будовски, лиричные танцы родом из живописного горного региона под названием Liptov и многие другие представления.

Cловакия – особенная страна. На такой маленькой территории, уместились природные богатства и исторические памятники, богатая культура народа и современные развлечения. Чтобы почувствовать красоту и уникальность атмосферы этого государства, следует посетить Национальный павильон республики.

Помимо этого, в 11:00 состоится торжественная Церемония открытия Недели провинции Хунань на Международной специализированноый выставке ЭКСПО-2017 . В рамках мероприятия, предусмотрены деловые переговоры относительно альтернативных источников энергии.

Кроме того, гостям будет представлена насыщенная культурная программа. Санчжиская группа певцов Гэмэйла впервые будет исполнять хунаньсую народную песню, восхваляя пейзажи провинции.

В рамках Церемонии, предусмотрено посещение павильона КНР. В этот день, гости смогут выпить хунаньского национального чая из особого фарфора и насладиться местной культурой.

Хунань — юго-восточная провинция Китая с населением 68 млн. человек. Одиннадцатая по размеру провинция, является одной из самых живописных с развитой туристической сферой. Административный центр — город Чанша. С севера на юг Хунань пересекает река Сян, считающаяся символом провинции.



В 14:30 в Медиа Центре состоится пресс-конференция с участием итальянского фотографа и журналиста Антонио Политано. Основная цель его визита – создание репортажа о международной специализированной Выставке, а также об Астане.

Кроме того, после окончания ЭКСПО-2017, А. Политано собирается организовать фотовыставку в Италии, посвященную центрально-азиатскому государству и его столице – Астане. Данная выставка будет способствовать большей осведомленности на итальянской территории о городе Астана, а также о традициях казахской культуры.

В пресс-конференции примут участие Генеральный Комиссар Павильона Италии и Посол Италии в Казахстане Стефано Раваньян.

Антонио Политано широко известен не только в Италии, но и за ее пределами. Он работает с такими изданиями, как La Repubblica и National Geographic Италии. Также, А. Политано всегда готов делиться своим опытом в создании фотографий, а потому, не редко преподает и дает мастер-классы по всему миру.





В 15:00 на площадке сцены национального дня в День рождения Нельсона Манделы Посольство ЮАР в РК празднует День Свободы Южной Африки.





В программе ожидаются выступления Струнного Квартета Soweto из ЮАР и барабанщиков из ЮАР Дэни и Дэнниел Петерсен (отец и сын), обладателей премии «За выдающиеся достижения» от бывшего Президента США Барака Обамы. Также ожидается участие студентов Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева.





В мероприятии примут участие министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы и заместитель министра Международных отношений и сотрудничества ЮАР Кийтуметци Сийпило Тандека Мэттьюс.



В 16:00 в павильоне Швейцарии при поддержке ЮНИСЕФ юный ученый-астрофизик Исаак Мустопуло выступит на мероприятии по вопросам образования.





Казахстанский школьник Исаак Мустопуло выступит на международном мероприятии по вопросам образования в Швейцарском павильоне на базе Астана ЭКСПО-2017, где расскажет о своей последней инициативе в помощь школьникам с инвалидностью. Мероприятие организовано представительством ООН в Женеве при поддержке ряда международных партнеров, включая Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане. Основная тема мероприятия "Образование и инновации" в свете устойчивых целей развития.





Родом из Тараза, 15-летний Исаак известен казахстанской публике как мальчик-гений, юный ученый-астрофизик, школьник, которому назначена встреча с самим Стивеном Хокингом. В 8 месяцев Исааку поставлен диагноз детский церебральный паралич тяжелой степени, спастический тетрапарез, периферическое поражение центральной нервной системы, астигматизм, косоглазие, псевдобульбарная дизартрия. Исаак начал рано говорить, научился читать и увлекался литературой, позже историей, мифологией и космологией. Учится на отлично, активный участник общественной жизни школы и города. Победитель различных научных конкурсов среди школьников страны.





Выступление Исаака пройдет в формате "Люди-книги", где спикеры расскажут свои истории в тесном кругу слушателей. Исаак выступит наряду с международными участниками из России, Швейцарии и восточной Африки.





От имени Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане выступит Татьяна Адерихина, координатор по образованию и защите детства. Она представит программу ЮНИСЕФ в сфере образования, в особенности касаясь необходимости инновационных решений в области инклюзии и повышения качества обучения в стране.





С 17 по 21 июля, в рамках еженедельной бизнес-программы Малайзийского павильона стартует Неделя «Зеленого финансирования». Насыщенная деловая программа Недели включает в себя переговоры и дискуссии в целях обмена знаниями и опытом, а также демонстрация того, что Малайзия может предложить Казахстану и другим участвующим странам. Неделю «Зеленого финансирования» возглавит Алибек Нурбеков, глава Исламского Финансирования в Международном Финансовом Центре Астаны.

18 июля Всемирный банк совместно с Комиссией по ценным бумагам Малайзии выступит с докладом о рынке исламского капитала и об опыте Малайзии в выпуске зеленого сукука для финансирования инфраструктурных проектов, в том числе связанных с энергетикой. В настоящее время Малайзия является крупнейшим в мире сукукским эмитентом, на долю которого приходится около 67% мировых выпусков сукук. Sukuk становится популярным вариантом для многих инвесторов, ищущих зеленых инвестиций, которые стремятся использовать свои деньги таким образом, который соответствует исламским принципам, внося свой вклад в экологическую устойчивость.



В Конгресс Центре ЭКСПО-2017 состоится панельная сессия на тему «Значение атомной энергетики для развития мировой безуглеродной экономики».

Панельная сессия соберет на одной площадке в Астане мировых лидеров атомной энергетики, общепризнанных экспертов и экологов в мировой атомной отрасли для обсуждения роли атомной промышленности в борьбе с изменениями климата, формирования устойчивой «зеленой» энергетики.

Вместе с тем, тематическая неделя по атомной энергетике пройдет с 18 по 23 июля в Павильоне России.

В рамках данной Недели пройдет круглый стол на тему "Неатомные продукты Госкорпорации "Росатом" — высокие технологии для устойчивого развития", где практикующие специалисты расскажут об уникальных разработках, применимых в различных сферах деятельности человека.

Также в Павильоне России пойдет показ документального фильма, в котором исследуются причины многочисленных заблуждений и мифов о мирном атоме, "Pandora's Promise".



