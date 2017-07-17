Досрочно прекращены полномочия Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Е. Идрисова
Решением Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» по соглашению сторон прекращены полномочия Председателя Правления Ерлана Сапаргалиевича Идрисова в связи с переходом на другую работу.
17 июля 2017, 16:17
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК
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