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Досрочно прекращены полномочия Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Е. Идрисова

 

Решением Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» по соглашению сторон прекращены полномочия Председателя Правления Ерлана Сапаргалиевича Идрисова в связи с переходом на другую работу.

 

17 июля 2017, 16:17
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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