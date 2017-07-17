Досрочно прекращены полномочия Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Е. Идрисова

Решением Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» по соглашению сторон прекращены полномочия Председателя Правления Ерлана Сапаргалиевича Идрисова в связи с переходом на другую работу.

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