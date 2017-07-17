Криштиану Роналду не сыграет за "Реал" в матче Суперкубка УЕФА

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду не сыграет за "Королевский клуб" в матче за Суперкубок УЕФА. Напомним, 8 августа победители Лиги чемпионов из "Реала" сыграют с английским "Манчестер Юнайтед", который в минувшем сезоне выиграл Лигу Европы , сообщает , сообщает Вести.ru





Роналду пока находится в отпуске, так как сезон для игрока команды Португалии затянулся из-за участия сборной в Кубке конфедераций, что проходил в России. В связи с этим тренеры "Реала" считают, что португалец не успеет обрести оптимальную форму к матчу Суперкубка УЕФА.





Как сообщает издание Marca, Криштиану Роналду вернется в строй к игре за Суперкубок Испании против "Барселоны".



