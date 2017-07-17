Национальный центр аккредитации способствует продвижению экспорта отечественной продукции

Сегодня на площадке медиа-центра МИР РК генеральный директор Национального центра аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии Максут Омирханов рассказал о том, как аккредитация способствует экспорту отечественной продукции, а также разъяснил систему аккредитации в Республике Казахстан.

Он отметил, что аккредитация - механизм для обеспечения общественного доверия к компетентности органов по оценке соответствия, оценивающих продукцию, услуги. Кроме того, аккредитация содействует снижению технических барьеров в торговле и повышает конкурентоспособность отечественных экспортеров.

Одним из механизмов содействия продвижению экспорта отечественной продукции является членство Национального центра аккредитации в международных организаций по аккредитации.

Так, в следствие плодотворной работы Министерства по инвестициям и развитию и Комитета технического регулирования и метрологии в 2010 году Казахстан стал полноправным членом ILAC, подписантом ILAC MRA. А уже в 2013 году стал полноправным членом IAF и подписантом соглашения IAF MLA.

Результатом этой долгой работы являются 570 114 протоколов испытаний со знаком ILAC MRA юридическим лицам РК, из них 10 492 протоколов испытаний - за пределы РК, а также 10 335 сертификатов соответствия с совмещенным знаком IAF MLA.

На брифинге Максут Омирханов сообщил, что протокола испытаний были выданы в основном на рыбу и рыбную продукцию, мясо и мясные продукты, колбасные изделия, молоко и молочные продукты, мед пчелиный, зерновая продукция (ячмень фуражный, пшеница фуражная, отруби пшеничные) кукуруза, подсолнечник, мука, жмых подсолнечный, жмых соевый, жмых рапсовый, шерсть овечья, семенники КРС, кожевенное сырье, шкуры КРС. Также натуральная природная вода, минеральная лечебно-столовая. Продукция экспортирована в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Китай, Япония, Иран, Сербия, Испания, Россию, Белоруссия, Азербайджан, Грузию, Польшу и в другие страны.

Что касается сертификатов соответствия с совмещенным знаком IAF MLA, то они выданы в основном на уголь, лакокрасочную продукцию, жмых рапсовый, жмых соевый, консервы рыбные в такие страны, как Финляндия, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Российскую Федерация.

В дополнении генеральный директор центра рассказал, что органом по аккредитации ведется активная работа по освоению новых направлении аккредитации и расширению области признания НЦА на международной арене.

В заключении спикер подчеркнул, что у центра утвержден Стратегический план развития на 2017-2019 года, где обозначены конкретные задачи способствующие улучшению качества в сфере оказания работ и услуг, снижению технических барьеров в торговле, тем самым увеличению экспорта отечетвенной продукции.