Т.Кумаров: Если бразильский джиу-джитсу войдет в олимпийскую семью, у нас есть все шансы заявить о себе

Наш вид спорта это новый вид, который в самом ближайшем будущем обязательно будет конкурировать с дзюдо, самбо и другими единоборствами.

Если бразильский джиу-джитсу войдет в олимпийскую семью, у нас есть все шансы заявить о себе. Об этом корреспонденту информационно-спортивного хаба заявил президент Казахстанской федерации бразильского джиу-джитсу и грепплинга, обладатель пурпурного пояса, спортсмен с большим опытом Толеген Кумаров.









- Давайте начнем с истории создания федерации и вообще в целом об этом виде спорта джиу-джитсу, действительно ли он имеет такие же славные боевые традиции, как, например, дзюдо?





- Наша федерация появилась в 2013 году. Толчком для ее создания послужило то, что люди начали активнее проявлять интерес к этому виду спорта. Сами мы начали им заниматься им в 2010-2011 годах. Тогда нас было немного. В основном к нам приходили ребята, которые учились за рубежом, там они узнавали о БДД, получали навыки и везли их к нам.

Турниры, которые мы тогда организовывали, собирали всего 40-60 человек и еще меньше зрителей, но потом с каждым году их становилось все больше и больше. Наш вид спорта становился все популярнее и сейчас в турнирах уже участвуют до 600 человек, включая спортсменов в детских и женских группах.









В самом начале женских и детских групп не было, в турнирах заявлялись спортсмены, которые уже имели какую-то базу, и приходили к нам из самбо, дзюдо и вольной борьбы.









А сейчас вы видите сами. Идет детский турнир, участвуют дети с 6 и не старше 18 лет. На этот турнир заявлены 130 детей. Посмотрите, как у них горят глаза, им нравится, они участвуют с удовольствием и мы рады этому.













Вообще наша задача сейчас - вырастить своих чемпионов. Стараемся их всех поддерживать, стимулировать, подогревать их интерес, так сказать, чтобы они не бросали спорт, добивались результатов. Учим побеждать и проигрывать на тренировках, чтобы потом не ломалась психика. Помогаем малоимущим и трудным детям, сотрудничая с прокуратурой. Мы считаем, что спорт помогает в формировании личности ребенка, дисциплины, воспитывает в них характер.









- А какие стоят задачи во взрослом спорте, и вообще на кого равняются наши спортсмены?

- Все помнят самого титулованного чемпиона Х.Грейси (1991 год). Именно он тогда показал силу бразильского джиу-джитсу. Он доказал, что можно быть не сильным физически, но победить более сильных соперников с помощью техники.





- Это главная фишка вашего вида единоборства?

- Да, техника побеждает все.









- А собираетесь ли вы приглашать кого-то из спортивной семьи Грейси в Казахстан?

- В сентябре месяце мы будем на Чемпионате мира по версии ADCC в Финляндии, и там у Ройса Грейси будет суперфайт. Возможно, если будет так интересно нашим спортсменам, мы можем договориться и привезти его к нам, чтобы он дал здесь мастер-классы.

Вообще федерация часто привозит зарубежных звезд и судей бразильского джиу-джитсу и организовывает встречи, семинары и мастер-классы для наших спортсменов. И нужно сказать, к нам они приезжают с удовольствием.





- А как пришла идея организовать турнир «Arlan Grip Selection», кто участвует и т.д?

«Arlan Grip Selection» - это детище федерации. Такой бренд, который был создан для популяризации спорта в стране и за ее пределами. Название мы выбрали не случайно. Арлан переводится как волк, у него, как известно, мертвая хватка и нам это подходит. Турнир «Arlan Grip Selection» (не учитывая квалификационных туров) считается одним из самых престижных. Он открытый и на него с удовольствием прилетают спортсмены из Австралии, Кореи, Малайзии. В конце года мы всегда проводим финальную часть, где разыгрываются денежные призы, и на них также прилетают титулованные спортсмены из Америки и Бразилии.

В этом году финальный турнир «Arlan Grip Selection» пройдет 9-10 декабря. До него осталось еще две стадии – в сентябре в Алматы и в ноябре в Актобе. Посмотрим на наши результаты.





- И какие у нас надежды?

- Надежды всегда на лучшее. А вообще, мы хотим конкурировать с сильнейшими. Наша мечта стрельнуть на международной арене. Хотим, чтобы Казахстан был в списке лучших. По организации турниров мы не отстаем, нужно теперь, чтобы наши спортсмены росли. Пока у нас, к сожалению, нет ни коричневых, ни черных поясов.





- А сколько лет нужно спортсмену, чтобы завоевать черный пояс?

- Примерно 10 лет.





- Вернемся к задачам во взрослом спорте. Правда ли, что наши спортсмены впервые примут участие в Чемпионате мира?

- Да, действительно двое наших спортсменов будут защищать честь Казахстана 24 сентября в Финляндии. Это Османжан Касимов (в весе 77 кг) и Мухаммад Сулейманов (99+). Они прошли квалификации. Османжан получил путевку в Японии на Чемпионате Азии, победив японца у себя на родине. А Мухаммад получил путевку здесь в Алматы в прошлом году во время Чемпионата Азии и Океании по версии ADCC.









Отметим, что Чемпионат ADCC для наших спортсменов как Олимпиада. И проводят его 1 раз в два года, поэтому всегда идет два отбора.

За первое место спортсмен получает 40 тыс. долларов. Общий бюджет - 2 млн долларов.





- Пожелаем нашим спортсменам удачи на Чемпионате мира и вернемся к нам. Расскажите, в каких городах Казахстана у нас активнее развивается бразильский джиу-джитсу?

- Лидируют Алматы, Астана и сейчас к ним подтягиваются Караганда и Актобе.









- Ну, и в конце хотелось бы спросить, что у нас впереди, какие перспективы, и что нужно для развития этого вида единоборств?

- Наш вид спорта это новый вид, который в самом ближайшем будущем обязательно будет конкурировать с дзюдо, самбо и другими единоборствами. И мы надеемся, что джиу-джитсу войдет в олимпийскую семью.

Если этот вид войдет в олимпиаду, нам недалеко и до участия в ней. У нас есть все шансы на победу.

И хочется открыть секрет, возможно, чемпионат мира ADCC в 2021 году будет проводиться у нас в Казахстане. Мы работаем над этим. Ну, а там, если мы себя покажем, то нас больше будет поддерживать государство, и тогда казахстанские спортсмены смогут быть в центре всех мировых событий.







