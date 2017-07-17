Новая «Игра престолов» обрушила сайт HBO Go
17 июля 2017, 17:10
Премьера седьмой части «Игры престолов» прошла 16 июля на телеканале HBO.
Онлайн-сервис канала HBO упал во время премьеры нового, седьмого сезона сериала «Игра престолов», передает Росбалт.
Проблемы с доступом к сервису HBO Go начались в США и Латинской Америке.
Пресс-секретарь HBO подтвердила сбой. Пользователи в соцсетях начали выяснять о компании, почему подобные неполадки происходят каждый год.
Премьера седьмой части «Игры престолов» прошла 16 июля на телеканале HBO. Всего в новом сезоне будет семь серий, он станет предпоследним в цикле.
Фото: © Стоп-кадр из сериала «Игра престолов»
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