Новая «Игра престолов» обрушила сайт HBO Go

Премьера седьмой части «Игры престолов» прошла 16 июля на телеканале HBO.

Онлайн-сервис канала HBO упал во время премьеры нового, седьмого сезона сериала «Игра престолов» , передает , передает Росбалт





Проблемы с доступом к сервису HBO Go начались в США и Латинской Америке.





Пресс-секретарь HBO подтвердила сбой. Пользователи в соцсетях начали выяснять о компании, почему подобные неполадки происходят каждый год.





Премьера седьмой части «Игры престолов» прошла 16 июля на телеканале HBO. Всего в новом сезоне будет семь серий, он станет предпоследним в цикле.



