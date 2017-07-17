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Новая «Игра престолов» обрушила сайт HBO Go

17 июля 2017, 17:10

Премьера седьмой части «Игры престолов» прошла 16 июля на телеканале HBO.

Онлайн-сервис канала HBO упал во время премьеры нового, седьмого сезона сериала «Игра престолов», передает Росбалт.

Проблемы с доступом к сервису HBO Go начались в США и Латинской Америке.

Пресс-секретарь HBO подтвердила сбой. Пользователи в соцсетях начали выяснять о компании, почему подобные неполадки происходят каждый год.

Премьера седьмой части «Игры престолов» прошла 16 июля на телеканале HBO. Всего в новом сезоне будет семь серий, он станет предпоследним в цикле.

Фото: © Стоп-кадр из сериала «Игра престолов»

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