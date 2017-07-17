Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы снова судят экс-начальника Оргкомитета 7-х зимних Азиатских игр

17 июля 2017, 17:12

Айдар Мусин уже был осужден в 2014 году, сейчас его судят по другим эпизодам того же самого уголовного дела.

В Медеуском суде № 2 проходит судебное разбирательство по делу экс-начальника управления телерадиовещания и медиатехнологий департамента информационного обеспечения АО "Исполнительная дирекция организационного комитета VII зимних Азиатских игр-2011" Айдара Мусина, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе алматинского городского суда.

"В 2014 году его по другим эпизодам осудили, а сейчас его по другим эпизодам судят, но по одному и тому же делу. Когда-то эти эпизоды выделяли, на доследование отправляли часть. Там два эпизода, получается, разные", — уточнили в пресс-службе в ответе на запрос агентства.

Как подчеркивают в суде, по выделенному эпизоду дело уже передали обратно в суд, однако не уточняют статью, по которой ведется дело.

В 2014 году Айдар Мусин был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 частью 3 пунктами б, г (Мошенничество); статьей 310 частью 1 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности), статьей 192 (Совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в редакции Закона 1997 года.

Также он был лишен права занимать государственную должность сроком на четыре года.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...