В Алматы снова судят экс-начальника Оргкомитета 7-х зимних Азиатских игр
17 июля 2017, 17:12
Айдар Мусин уже был осужден в 2014 году, сейчас его судят по другим эпизодам того же самого уголовного дела.
В Медеуском суде № 2 проходит судебное разбирательство по делу экс-начальника управления телерадиовещания и медиатехнологий департамента информационного обеспечения АО "Исполнительная дирекция организационного комитета VII зимних Азиатских игр-2011" Айдара Мусина, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе алматинского городского суда.
"В 2014 году его по другим эпизодам осудили, а сейчас его по другим эпизодам судят, но по одному и тому же делу. Когда-то эти эпизоды выделяли, на доследование отправляли часть. Там два эпизода, получается, разные", — уточнили в пресс-службе в ответе на запрос агентства.
Как подчеркивают в суде, по выделенному эпизоду дело уже передали обратно в суд, однако не уточняют статью, по которой ведется дело.
В 2014 году Айдар Мусин был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 частью 3 пунктами б, г (Мошенничество); статьей 310 частью 1 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности), статьей 192 (Совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в редакции Закона 1997 года.
Также он был лишен права занимать государственную должность сроком на четыре года.
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