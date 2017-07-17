В Алматы снова судят экс-начальника Оргкомитета 7-х зимних Азиатских игр

В Медеуском суде № 2 проходит судебное разбирательство по делу экс-начальника управления телерадиовещания и медиатехнологий департамента информационного обеспечения АО "Исполнительная дирекция организационного комитета VII зимних Азиатских игр-2011" Айдара Мусина

"В 2014 году его по другим эпизодам осудили, а сейчас его по другим эпизодам судят, но по одному и тому же делу. Когда-то эти эпизоды выделяли, на доследование отправляли часть. Там два эпизода, получается, разные", — уточнили в пресс-службе в ответе на запрос агентства.





Как подчеркивают в суде, по выделенному эпизоду дело уже передали обратно в суд, однако не уточняют статью, по которой ведется дело.









Также он был лишен права занимать государственную должность сроком на четыре года.



