Нацбанк РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 10,5%

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 10,5% с коридором +/-1%, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Уровень годовой инфляции согласуется с прогнозными оценками Национального Банка и остается в рамках целевого коридора, инфляционные ожидания формируются на стабильном уровне.

Инфляционные риски возможны со стороны факторов предложения, возникающих на рынках отдельных товаров, и отклонения внешних параметров от базового сценария развития экономики.

Тем не менее, траектория замедления темпов прогнозной инфляции в среднесрочном периоде повышает вероятность снижения базовой ставки, как в краткосрочной перспективе, так и на горизонте предстоящих 12-18 месяцев в целях обеспечения соответствия реальной процентной базовой ставки долгосрочным потенциальным темпам экономического роста. Годовая инфляция в июне 2017 года составила 7,5% и продолжает сохраняться в пределах целевого коридора Национального Банка (6-8%). Важными признаками нисходящего тренда инфляции являются более низкая инфляция в 1 полугодии текущего года (3,7%) по сравнению с 1 полугодием 2016 года (4,6%).

Краткосрочным инфляционным риском последних месяцев оставалась ситуация на отдельных сегментах рынка продовольствия, однако начало периода нового урожая сгладило негативные тенденции в общей динамике цен на продовольствие.

Инфляционные ожидания населения сохраняют стабильность с начала 2017 года. В июне количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,4% и остается ниже уровня фактической инфляции, а также в пределах коридора инфляции на 2018 год. Результаты июньского опроса показали, что воспринимаемая годовая инфляция и ожидания населения на год вперед незначительно снизились.

Ситуация на внешних товарных рынках характеризуется волатильностью. Наблюдаемое формирование цен на нефть на уровне ниже 50 долларов за баррель и ускорение роста индекса цен на мировых продовольственных рынках в мае-июне, в основном вследствие удорожания молочной продукции и зерновых, может привести к усилению инфляционного фона. Валютные предпочтения вкладчиков сохраняются в пользу тенговых активов.