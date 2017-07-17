В акимате Астаны рассказали, почему дорожную разметку наносят дважды

Власти Астаны ответили на вопрос, в связи с чем на одних и тех же улицах разметку наносят по два раза за лето. Делается это в целях безопасности , сообщили , сообщили медиа-центру столичного акимата в городском Управлении автомобильных дорог, передает Zakon.kz





Некоторые улицы нуждаются в среднем ремонте, поэтому первоначально на них наносится временная дорожная разметка. Только после ремонта рабочие покрывают улицы трехкомпонентным дорожным пластиком.





«Его сохранность дольше и составляет, согласно стандартам РК, до шестимесяцев. Временную дорожную разметку мы наносим в начале весны, когда позволяют климатические условия. Это, в первую очередь, делается для исключения аварийной ситуации», – пояснил и. о. заместителя руководителя Управления автомобильных дорог г. Астаны Аскар Исаков.





На сегодняшний день почти на ста улицах города нанесено порядка 113 тысяч квадратных метров дорожной разметки.





За качеством нанесенных линий следит специальная комиссия. Так, подрядная организация за счет гарантийных обязательств уже исправила порядка 4 тысяч кв/м дорожной разметки.



