В кинопрокате СНГ лидирует «Планета обезьян. Война»
17 июля 2017, 17:53
С 13 по 16 июля на новинку было продано билетов на 298 млн руб.
Кинолента «Планета обезьян: Война» стала лидером кинопроката в России и других государствах СНГ, передает "Росбалт".
С 13 по 16 июля на новинку было продано билетов на 298 млн руб.
Создатели «Человека-паука: Возвращение домой» заработали 144,3 млн с общим сбором 770 млн.
В тройку лидеров вошёл фильм «Гадкий я — 3» (117,3 млн и 1,2 млрд в сумме).
Фото: YouTube
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