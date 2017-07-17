Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В кинопрокате СНГ лидирует «Планета обезьян. Война»

17 июля 2017, 17:53

С 13 по 16 июля на новинку было продано билетов на 298 млн руб.

Кинолента «Планета обезьян: Война» стала лидером кинопроката в России и других государствах СНГ, передает "Росбалт".

С 13 по 16 июля на новинку было продано билетов на 298 млн руб.

Создатели «Человека-паука: Возвращение домой» заработали 144,3 млн с общим сбором 770 млн.

В тройку лидеров вошёл фильм «Гадкий я — 3» (117,3 млн и 1,2 млрд в сумме).

Фото: YouTube

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...