Неделю идут поиски пропавшей в Алматинской области 18-летней Арип Назерке

Родители просят общественность, а так же всех неравнодушных граждан оказать максимальное содействие и помочь им найти дочь.

10 июля в Алматы вышла из дома и пропала 18-летняя Арип Назерке , передает , передает Zakon.kz





Арип Назерке Дархановна, 22.06.1999 г.р., вышла из дома 10 июля в 13:40 час. в поселке Туздыбастау Талгарского района и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 162 см., вес 55 кг. Была одета в черное платье. Волосы длинные черные.

По данным детализации номера телефона было выявлено, что ее мобильный телефон в последний раз был зафиксирован 10 июля в районе улиц Гурилева-Татибекова-Рыскулова-Айша биби.



Родственники девушки считают, что правоохранительные органы, задействованные в поисках, практически не работают.





"Выделено очень мало людей, которые физически не могут в полной мере заняться поиском, поэтому поиски проводятся, в основном, силами родственников. Полиция не проявляет инициативу и не уделяет достаточно времени и сил. Родители просят общественность, а так же всех неравнодушных граждан оказать максимальное содействие и помочь им найти дочь. Если вы располагаете какой-либо информацией о Назерке, просим сообщить за вознаграждение по нижеуказанным номерам. Анонимность гарантируется", - отмечается в присланном в редакцию портала сообщении.





Также, в том случае, если девушку насильно где-то удерживают, ее родители обещают никого не преследовать: "Если кто-то держит нашу дочь, мы просим вас, верните нам дочь за любое вознаграждение. Со своей стороны мы обещаем не преследовать никого. Для нас самое главное вернуть дочь. Доченька, Назерке, если ты видишь это объявление, пожалуйста, вернись, ты нам очень нужна, твои родители и братья тебя очень любят и ждут."

Любую информацию просьба сообщать по телефонам: 87027516977, 87754820550, 87753655301.



