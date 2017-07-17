В Алматы во время гидравлических испытаний произошел прорыв теплотрассы

Прорыва теплотрассы произошел на пересечении улиц Карасай батыра и Гайдара.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним , сегодня в Алматы начали второй этап гидравлических испытаний теплосетей. В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) не следует предпринимать самостоятельных действий, а сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по телефону: 378-06-65.





Правила безопасности при порыве теплосетей





1. Не приближайтесь к месту парения!

2. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждение, предупреждающие знаки, линию оцепления.

3. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам – в облаках пара под слоем воды промоину не увидеть.

4. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Под асфальтом может находиться промоина с кипятком диаметром до 10 метров.