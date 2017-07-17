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В Алматы во время гидравлических испытаний произошел прорыв теплотрассы

17 июля 2017, 17:52

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В Алматы во время гидравлических испытаний произошел прорыв теплотрассы, сообщает Zakon.kz.

Прорыва теплотрассы произошел на пересечении улиц Карасай батыра и Гайдара.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.


Напомним, сегодня в Алматы начали второй этап гидравлических испытаний теплосетей. В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) не следует предпринимать самостоятельных действий, а сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по телефону: 378-06-65.

Правила безопасности при порыве теплосетей

1. Не приближайтесь к месту парения!
2. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждение, предупреждающие знаки, линию оцепления.
3. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам – в облаках пара под слоем воды промоину не увидеть.
4. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Под асфальтом может находиться промоина с кипятком диаметром до 10 метров.


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