Стали известны подробности смертельного ДТП в Акмолинской области

В микроавтобусе ехали гости со свадьбы и случайные попутчики.

Следствие выяснило некоторые детали крупного ДТП в Акмолинской области: пассажиры "ГАЗели" возвращались со свадьбы в Костанайскую область, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.





Авария произошла 16 июля на автодороге Атбасар — Державинск недалеко от села Кийма Жаксынского района. Водитель "ГАЗели", 1967 года рождения, не соблюдая скоростной режим, столкнулся с впереди идущим в попутном направлении трактором МТЗ-80 с прицепом, груженным сеном.





В результате ДТП на месте происшествия скончались три жителя города Аркалыка: двое мужчин, 1951-го и 1960 годов рождения, и женщина, 1964 года рождения. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены девять человек, в том числе несовершеннолетний, 2009 года рождения.





Все пострадавшие являются жителями Аркалыка и Жангельдинского района Костанайской области.





По факту ДТП полицейскими начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК, назначены ряд экспертиз.





Жители Костанайской области наняли машину для поездки на свадьбу в село Астраханка Акмолинской области. На обратном пути они попали в аварию. Среди пассажиров погибшая женщина и пострадавший мальчик оказались случайными попутчиками.