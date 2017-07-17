О сохранении базовой ставки на уровне 10,5% (Пресс-релиз от 17 июля 2017 года № 19)

17 июля 2017 года г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 10,5% с коридором +/-1%. Уровень годовой инфляции согласуется с прогнозными оценками Национального Банка и остается в рамках целевого коридора, инфляционные ожидания формируются на стабильном уровне. Инфляционные риски возможны со стороны факторов предложения, возникающих на рынках отдельных товаров, и отклонения внешних параметров от базового сценария развития экономики.

Тем не менее, траектория замедления темпов прогнозной инфляции в среднесрочном периоде повышает вероятность снижения базовой ставки, как в краткосрочной перспективе, так и на горизонте предстоящих 12-18 месяцев в целях обеспечения соответствия реальной процентной базовой ставки долгосрочным потенциальным темпам экономического роста.

Годовая инфляция в июне 2017 года составила 7,5% и продолжает сохраняться в пределах целевого коридора Национального Банка (6-8%). Важными признаками нисходящего тренда инфляции являются более низкая инфляция в 1 полугодии текущего года (3,7%) по сравнению с 1 полугодием 2016 года (4,6%), а также показатели базовой инфляции, не учитывающие ценовые шоки и волатильные компоненты, которые с начала года заметно замедляются и складываются на более низком уровне по сравнению с общей инфляцией. В июне базовая инфляция составила 6,8% (в декабре 2016 года - 8,9%).

Краткосрочным инфляционным риском последних месяцев оставалась ситуация на отдельных сегментах рынка продовольствия, однако начало периода нового урожая сгладило негативные тенденции в общей динамике цен на продовольствие.

Инфляционные ожидания населения сохраняют стабильность с начала 2017 года. В июне количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,4% и остается ниже уровня фактической инфляции, а также в пределах коридора инфляции на 2018 год. Результаты июньского опроса показали, что воспринимаемая годовая инфляция и ожидания населения на год вперед незначительно снизились.

Ситуация на внешних товарных рынках характеризуется волатильностью. Наблюдаемое формирование цен на нефть на уровне ниже 50 долларов за баррель и ускорение роста индекса цен на мировых продовольственных рынках в мае-июне, в основном вследствие удорожания молочной продукции и зерновых, может привести к усилению инфляционного фона.

Валютные предпочтения вкладчиков сохраняются в пользу тенговых активов. По предварительным данным июня превышение доли тенговых депозитов над валютными продолжает расширяться. Наблюдается также рост доли тенговых кредитов. При этом, спрос на кредитные ресурсы остается стабильным и сопровождается постепенным снижением ставок. Краткосрочная динамика кредитования ограничивается процессами консолидации в банковском секторе.

Деловая активность в экономике продолжает демонстрировать оживление, динамика внутренних экономических показателей свидетельствуют о сохранении тенденции восстановления. Так, в июне рост краткосрочного экономического индикатора, характеризующего совокупное предложение в стране, составил 107,4% в годовом выражении. Однако пересмотр статистическим ведомством оценочных данных по реальным доходам населения текущего года в сторону существенного снижения обуславливает неопределенность дальнейшей динамики потребительского спроса.

Денежно-кредитные условия остаются нейтральными. В условиях избыточной ликвидности ставки денежного рынка сохраняются возле нижней границы процентного коридора. В связи с запуском в третьем квартале текущего года программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора ожидается последующее восстановление его кредитной активности.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 21 августа 2017 года в 17:00 по времени Астаны. Более подробную информацию можно