Актюбинская область в числе регионов-лидеров по социально-экономическому развитию

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с руководителями, редакторами и журналистами всех работающих в регионе средств массовой информации. В ней приняли участие около 50 представителей СМИ, а также наиболее активные блогеры Актобе, сообщает пресс-служба акима области.





Открывая мероприятие, аким области дал развернутую информацию об исполнении поручений Главы государства по обеспечению социально-экономического развития региона и повышения благосостояния жителей области по итогам І полугодия 2017 года.





«По данным статистики, рост экономики за І полугодие в целом по области составил около 4 %. Все основные социально-экономические показатели выше прошлого года и не ниже общереспубликанского уровня. Это благодаря, конечно, поддержке Президента, Правительства и реализации государственных программ» - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.





Отметим, активный рост экономики позволил Актюбинской области войти в пятерку быстроразвивающихся регионов республики.





За отчетный период объем производства промышленной продукции увеличился на 4,9%. Промышленными предприятиями произведено продукции на сумму более 700 млрд. тенге. Обрабатывающая промышленность выросла на 111,4%. По данному показателю область заняла второе место среди регионов страны.





Наибольший рост показали и инвестиции в основной капитал – 131,8%. В экономику региона привлечено свыше 160 млрд. тенге. В текущем году планируется реализовать не менее 17 инвестиционных проектов на общую сумму 33 млрд. тенге с созданием 1700 новых рабочих мест.





В целом, с начала года в регионе уже создано 8,2 тыс. новых рабочих мест. Еще столько же будет создано до конца года.





Валовая продукция сельского хозяйства также выросла на 103,7 %. Эффективно реализуется Закон «О кооперации» - создан 171 кооператив, еще 26 начнут работу до конца текущего года. В целом, объем строительных работ увеличен на 111%, введено в эксплуатацию 242 тыс. кв. метров жилья, а до конца года будет построено не менее 650 тыс. кв. метров. В рамках развития ИЖС в этом году планируется выдача 15 тысяч земельных участков. Стоит отметить, что Актобе - один из первых городов Казахстана, где в рамках программы «Нурлыжер» ведется строительство быстровозводимых индивидуальных и трехэтажных кредитных жилых домов типа «таунхаус». На первом этапе будет построено 210 тыс. квадратных метров жилья или 2952 квартиры, в том числе в 2017 году - 914 квартир.





Наряду с активным жилищным строительством ведется работа по благоустройству и озеленению города. Начаты работы по созданию в Актобе 34 скверов, три из которых уже функционируют.





В ходе встречи Бердыбек Сапарбаев также рассказал о планах по дальнейшему развитию и продвижению региона.





Так, в 2017 году в эксплуатацию введут 14 из 23 строящихся по области школ, будет открыто 65 детских дошкольных учреждений на 5450 мест. Вопрос нехватки мест в детсадах будет решен во всех районах.





«Особое внимание уделяется развитию качественной и доступной медицины. Продолжается работа по развитию в Актобе Западно-Казахстанского медицинского кластера. Только в этом году предусмотрено строительство 29 объектов здравоохранения, в том числе в районах. Заключены партнерские соглашения с клиниками мирового уровня из США, Южной Кореи, Турции и Израиля», - отметил аким области.





Регион также продолжит активное развитие транспортно-логистической сферы. Всего в этом году среднему ремонту подлежит 141 км.дорог республиканского значения на сумму 2,3 млрд. тенге и 298,5 км дорог областного и местного значения на сумму 8,8 млрд. тенге. Стартовала реализация таких крупных проектов, как реконструкция автодороги «Актобе-Орск» (участок 0-8 км), строительство путепровода на выезде из города Актобе и др.



