В США разрабатывают мозговой имплант, способный вернуть зрение и слух

Пока проект находится на самой ранней стадии, поэтому говорить о начале каких-то испытаний ещё преждевременно.

Современные разработки, касающиеся возможности вернуть людям слух и зрение, обычно направлены на восстановление органов чувств. Но специалисты американского университета Райза решили пойти другим путём, создав мозговой имплант FlatScope, который способен получать информацию от внешних устройств, а затем, обрабатывая данные и стимулируя определённые участки мозга, компенсировать утрату зрения и слуха, сообщает сообщает Hi-News.ru





О том, что Федеральное оборонное агентство перспективных исследовательских проектов объявило конкурс, целью которого является создание подобных устройств, было объявлено на прошлой неделе. На исследование планируется выделить около 65 миллионов долларов. На начальном этапе разработчики получат четыре миллиона долларов, которые позволят им продолжить исследования и разработку программно-аппаратного комплекса для восстановления зрения.





Современные системы, работающие аналогичным образом, довольно ограничены в своих возможностях, поэтому о качестве захвата, передачи и обработке информации речи даже не идёт. Сотрудники лаборатории университета Райза планируют вывести исследования на новый уровень и создать нейроинтерфейс, напрямую воздействующий на сотни тысяч, а в перспективе и миллионы нейронов коры головного мозга.





«Люди могут создавать сложные и миниатюрные микросхемы и комплектующие для смартфонов, например, почему мы не можем сделать нечто подобное, применив имеющиеся технологии при создании нейроинтерфейсов?» — говорит Джейкоб Робинсон, глава инженерной лаборатории университета.





Пока проект находится на самой ранней стадии, поэтому говорить о начале каких-то испытаний ещё преждевременно, но работы уже ведутся, да и с финансированием проблем не намечается.



