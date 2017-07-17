Б.Сапарбаев: Я благодарен казахстанцам за поддержку пострадавших от паводка

Всего в результате весеннего паводка в зоне подтопления оказалось 907 строений, расположенных в садоводческих коллективах и на окраинах трех сел пригородной зоны.

В ходе встречи с руководителями, редакторами и журналистами городских, областных и республиканских СМИ, а также блогерами по итогам социально-экономического развития Актюбинской области за 1 полугодие 2017 года, глава региона Бердыбек Сапарбаев выразил свою признательность жителям региона и всем неравнодушным казахстанцам, оказавшим посильную помощь семьям, пострадавшим в результате весеннего половодья , передает пресс-служба акима области.





Одним из актуальных вопросов, интересовавших представителей средств массовой информации, стали решение жилищных проблем семей, дома которых пострадали во время прихода «большой воды», а также эффективное расходование средств фонда «Колканат».





- С первых дней мы пообещали, что ни одна семья не останется без внимания и поддержки. Данный вопрос находится под моим постоянным контролем. Земельными участками были обеспечены 89 семей. За счет фонда «Колканат», в котором было собрано 168 млн тенге, им вручены сертификаты на 1 млн. тенге, предусмотренные на приобретение строительных материалов. За ними закреплены управляющие компании, строительные фирмы, которые не только консультируют, но и оказывают всю необходимую помощь. При необходимости, будем рассматривать вопрос об оказании дополнительной помощи в зависимости от материального состояния каждой семьи. Я благодарен жителям Казахстана за их поддержку, а также учредителям фонда «Колканат» за их активную гражданскую позицию, - отметил аким области, напомнив, что за счет спонсорских средств, районов области квартирами удалось обеспечить 30 семей.





Кроме того, Бердыбек Сапарбаев рассказал журналистам о том, что во избежание повторения подобной ситуации впредь, начаты мероприятия по очистке русел рек, а также принимаются меры по переселению 2 садоводческих коллективов и 2 жилых массивов: «Махамбетовка» и «ВОХР».





Добавим, что местные власти не оставили без внимания и поддержки семьи, жилища которых нуждаются в ремонте. В частности, 585 семьям оказана материальная помощь на сумму более 61,6 млн. тенге. 61 семье будет оказано содействие в переоформлении участков под ИЖС.





Всего в результате весеннего паводка в зоне подтопления оказалось 907 строений, расположенных в садоводческих коллективах и на окраинах трех сел пригородной зоны. После обследования комиссия признала нецелесообразность восстановления 110 подтопленных строений, изначально возведенных с нарушением строительных норм и в водоохранных зонах. Еще 797 дачных и жилых домов после паводка требуют ремонта.



