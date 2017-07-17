Казахстан предложил активизировать борьбу с киберугрозами в ОДКБ

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.





В ходе заседания главы МИД обсудили актуальные проблемы глобальной и региональной безопасности, а также подготовку к юбилейному саммиту ОДКБ, запланированному на вторую половину года в Беларуси.





В своем выступлении К. Абдрахманов отметил, что Казахстан придает важное значение совместным мерам по противостоянию современным вызовам и угрозам, имеющим в основном транснациональный характер. Он обратил особое внимание на проблему кибербезопасности и незаконного использования информационных технологий, а также рассказал о создаваемой в Казахстане по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева системе «Киберщит».





В этом контексте К. Абдрахманов предложил активизировать деятельность Координационного консультационного центра ОДКБ по реагированию на компьютерные инциденты, а также наладить практическое взаимодействие экспертов, обмен опытом, информацией по новейшим разработкам для повышения уровня защищенности стратегических объектов.









Министр иностранных дел Казахстана также проинформировал о проводимой работе по противодействию терроризму и экстремизму на национальном уровне.





Внимание глав МИД стран-членов ОДКБ было вновь привлечено к соответствующим инициативам Президента Казахстана в рамках ООН.





Участники встречи были проинформированы о ходе Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.





В ходе заседания были одобрены инициированные казахстанской стороной изменения в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества, которые, в частности, определяют порядок ценообразования на продукцию военного назначения, поставляемую партнерам на льготных условиях.









Министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ было принято Заявление о совместных мерах по обеспечению информационной безопасности, в котором отмечается озабоченность ростом преступлений, совершаемых с применением информационных технологий. Стороны выразили намерение продолжать активную работу по противодействию преступлениям в этой сфере.





Решено активизировать деятельность Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ.





По итогам встречи был утвержден Перечень тем совместных заявлений на 2017 год и План консультаций представителей государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года.





Главы делегаций и генеральный секретарь ОДКБ были также приняты Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.



