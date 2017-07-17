Усть-Каменогорск накрыл ураган
17 июля 2017, 19:57
Шквальный ветер повалил деревья и сорвал кровлю зданий в Усть-Каменогорске. Скорость ветра в некоторых районах области достигла 34 метров в секунду.
Мощный ветер сорвал кровлю зданий и повалил деревья в Усть-Каменогорске.
Жители региона в течение нескольких часов продолжают сообщать в экстренную службу "112" о последствиях разрушительной стихии.
"Ураганный ветер обрушился на город и непогода длилась 15 минут. На "112", на номер "101" стали поступать звонки от людей о том, что падали деревья, повредились машины. Звонки продолжают поступать и сейчас. Сотрудники "112" сейчас приняли около 100 вызовов. Информации о жертвах и пострадавших не поступало", — сказали Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.
Разрушительный ветер за несколько часов до прихода в областной центр прошел в Жарминском и Уланском районах. В пик шквального ветра в ряде регионов была отключена электроэнергия.
"В Усть-Каменогорске порывы ветра составили до 24 метров в секунду, в Зыряновском районе — до 34 м/с. В Кокпектинском районе скорость ветра достигала до 25 метров в секунду", — отметили в ДЧС ВКО.
По сообщению спасателей, информация о надвигающемся ветре ранее распространялась в социальных сетях и официальном сайте ведомства. ДЧС ВКО призывает жителей Восточно-казахстанской области не поддаваться панике и соблюдать спокойствие.
"Сейчас у нас ясное небо и солнышко. То, что было два часа назад – пришло и ушло", — сказали в пресс-службе ДЧС ВКО.
Синоптики РГП "Казгидромет" прокомментировали агентству, что стихийное явление в Усть-Каменогорске и других районах области не является аномальным для региона.
"Такие ветра характерны для летнего периода, когда идут сильные перепады температуры и давления. В ближайшие сутки в регионе ожидается ветер 9-14, местами 15-20 метров в секунду", — прокомментировали синоптики.
Тем временем, в соцсетях устькаменогорцы выкладывают фото и видео бушевавшего в городе урагана.
Фото: Аккаунт акимата Усть-Каменогорска в Instagram.
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