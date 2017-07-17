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Переселение жителей Березовки должно быть начато не позднее середины августа

17 июля 2017, 20:03

На 2017 год в регионе намечено рекордное количество социально-инфраструктурных проектов, которые будут реализованы за счет средств недропользователя, - в общей сложности 41 проект по строительству дорог, жилых домов и социальных объектов.

Переселение жителей Березовки должно быть начато не позднее середины августа. Эту задачу поставил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов на очередном заседании Совместного комитета по управлению Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в., которое в этот раз прошло в Милане, сообщает пресс-служба акима области.

Выступая перед участниками заседания Совместного комитета по управлению КПО б.в., Алтай Кульгинов подчеркнул, что на 2017 год в регионе намечено рекордное количество социально-инфраструктурных проектов, которые будут реализованы за счет средств недропользователя, - в общей сложности 41 проект по строительству дорог, жилых домов и социальных объектов.

В 2017 году за счет социально-инфраструктурных отчислений КПО б.в. запланирован ремонт дорог области общей протяженностью 70 км, в том числе 19 улиц в областном центре и реконструкция Деповского путепровода.

Средства недропользователя направлены на строительство трех многоквартирных жилых домов (273 квартира), одной средней школы и физкультурно-оздоровительного комплекса, двух детских садов в г.Аксай и с.Бурлине, замену бетонных опор освещения, воздушных линий на подземные, также на энергосберегающие светодиодные освещения основных 3 улиц города Уральска и трассы до аэропорта, ремонт социальных объектов, подведение инженерных сетей и дорог. Кроме того, возведено 100 домов усадебного типа в с. Аралтал Бурлинского района.

Реализация всех проектов должна происходить своевременно и качественно, подчеркнул аким Западно-Казахстанской области.

Также была достигнуто договоренности дальнейшей активной работы со стороны КПО б.в. по увеличению доли местного содержания в закупках. По итогам 2016 года доля казахстанского содержания в Карачаганакском проекте превысила 51,6%, составив около 530 млн. долларов США.


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