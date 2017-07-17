Этнической казашке из Китая вернут конфискованные деньги

Областная прокуратура поставила точку в резонансном деле репатрианта Гульжан Мауитхан. Женщине, чьи деньги были изъяты на таможенном посту в качестве экономической контрабанды, будут возвращены ее средства, передает BNews.kz со ссылкой на прокуратуру ВКО.





4 апреля Гульжан Мауитхан, возвращаясь из Китая в Казахстан в качестве репатрианта, была остановлена на таможенном посту Майкапчагай. У женщины были изъяты 40 000 долларов США, которые она не задекларировала, как того требует законодательство. Мауитхан позже объяснила, что эта сумма осталась у нее после продажи дома в Китае, и она собиралась купить на эти средства жилье в Астане. Женщина не знала о правилах провоза денежных средств через границу. В результате было инициировано досудебное расследование по статье «Экономическая контрабанда».





Зайсанский районный суд признал Мауитхан виновной и вынес решение изъять 40 000 долларов США в доход государства. В апелляционной инстанции решение было отменено, так как были нарушены нормы о языке судопроизводства.





Прокуратура ВКО тщательно изучила обстоятельства этого дела. Надзорный орган принял решение, что в действиях Мауитхан нет состава преступления. Такой вывод сделан потому, что Мауитхан не ставила задачи тайно вывезти деньги из КНР.





Женщина преследовала цель - вернуться на родину. Мауитхан долгое время копила деньги, продала все свое имущество, получила статус репатрианта, а при пересечении границы ее обвинили в экономической контрабанде и конфисковали почти все ее деньги. В этом случае привлечение к уголовной ответственности не будет отвечать принципам справедливости.



