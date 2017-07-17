Уимблдон приблизил Дияс к первой сотне рейтинга WTA

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс прошла дальше всех представителей Казахстана в сетке третьего в сезоне турнира серии Большой шлем.

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после окончания старейшего теннисного турнира планеты – Уимблдона, отыграла 16 строк.





Дияс приблизилась к ТОП-100





В женской части Уимблдона Дияс дошла до третьего раунда женской "одиночки", и в результате в обновленном рейтинге переместилась со 130-й строки на 114-ю. Первая ракетка Казахстана – Юлия Путинцева – на Уимблдоне выбыла в первом же круге, а потому в понедельник, 17 июля, она занимала уже 47 позицию вместо 43-й двумя неделями ранее.





Казахстанка Ярослава Шведова Уимблдон пропустила из-за травмы – и в результате в обновленном рейтинге потеряла 33 строки, опустившись на 83 место. Возглавила женский одиночный рейтинг чешка Каролина Плискова, на втором месте осталась румынка Симона Халеп, на третье место опустилась экс-первая ракетка мира, немка Ангелина Кербер.





Парный женский разряд: Шведова "ушла" в третий десяток





Травма Шведовой и ее отсутствие на Уимблдоне ударило и по позициям этой казахстанки в парном женском разряде – с 14 места, которое она занимала с начала мая, двухкратная победительница турниров серии "Большой шлем" в парном разряде откатилась вниз на семь строк, на 21 место.





Одновременно во второй сотне казахстанка Галина Воскобоева поднялась вверх на восемь строк – на 138 место. Возглавляет рейтинг женского парного разряда американка Бетани Маттек-Сандс, на втором месте идет чешка Люси Сафарова, третью позицию делят россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова.





Мужская одиночка: Кукушкин без движения





Лучший из казахстанских теннисистов – Михаил Кукушкин, который на Уимблдоне дошел до второго круга мужской "одиночки", в рейтинге одиночного разряда остался 118-м. Зато Александр Бублик, прошедший квалификационное сито Уимблдона и впервые в карьере вышедший в основную сетку турнира серии "Большой шлем" (пусть как лучший неудачник отборочных финалов), отыграл 11 позиций и стал 124-й ракеткой планеты.









На шесть строк – до 200 места, поднялся еще один казахстанец, Дмитрий Попко. Возглавляет рейтинг одиночного разряда у мужчин британец Энди Мюррей, которому Бублик уступил на старте основной сетки одиночки Уимблдона, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, на третью позицию поднялся швейцарец Роджер Федерер.





Мужской парный разряд: казахстанцы на своих местах





В парном мужском разряде лучшим среди казахстанцев является Тимур Хабибулин, входящий в третью сотню рейтинга: на прошлой неделе он отыграл семь позиций и стал 282-м номером. Александр Недовесов потерял 11 строк – и стал 312-м, Андрей Голубев рухнул вниз на 78 строк – и идет 369-м.





Михаил Кукушкин в этом разряде идет на 416 позиции. Возглавил рейтинг парного мужского разряда на этой неделе шедший до этого третьим бразилец Марсело Мело, на второе место опустился финн Хенри Континен, на третье – австралиец Джон Пирс.





Дмитрий Покидаев.







