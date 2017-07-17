Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии "Игры престолов"

17 июля 2017, 21:17

В случае неудаления нелегальных копий сериала эти сайты будут заблокированы операторами связи.

Роскомнадзор потребовал от владельцев 123 сайтов и провайдеров хостинга удалить пиратские копии сериала "Игра престолов", сообщает РИА Новости.

"В Роскомнадзор поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер защиты исключительных прав сериала "Игра престолов". Определения приняты по заявлению компании ООО "А СЕРИАЛ" ("Амедиатека"). Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих "пиратские" копии сериала с нарушением авторских прав. Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент", — говорится в сообщении ведомства.

В случае неудаления нелегальных копий сериала эти сайты будут заблокированы операторами связи. Действующее "антипиратское" законодательство позволяет правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий, напомнили в ведомстве.

"Игра престолов" — американский телевизионный сериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Премьера в РФ состоялась в сентябре 2011 года. Первую серию нового, седьмого сезона "Игры престолов" покажут 17 июля.

Фото: Bighead Littlehead.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...