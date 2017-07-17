Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии "Игры престолов"
17 июля 2017, 21:17
В случае неудаления нелегальных копий сериала эти сайты будут заблокированы операторами связи.
Роскомнадзор потребовал от владельцев 123 сайтов и провайдеров хостинга удалить пиратские копии сериала "Игра престолов", сообщает РИА Новости.
"В Роскомнадзор поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер защиты исключительных прав сериала "Игра престолов". Определения приняты по заявлению компании ООО "А СЕРИАЛ" ("Амедиатека"). Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих "пиратские" копии сериала с нарушением авторских прав. Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент", — говорится в сообщении ведомства.
В случае неудаления нелегальных копий сериала эти сайты будут заблокированы операторами связи. Действующее "антипиратское" законодательство позволяет правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий, напомнили в ведомстве.
"Игра престолов" — американский телевизионный сериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Премьера в РФ состоялась в сентябре 2011 года. Первую серию нового, седьмого сезона "Игры престолов" покажут 17 июля.
Фото: Bighead Littlehead.
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