Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии "Игры престолов"

В случае неудаления нелегальных копий сериала эти сайты будут заблокированы операторами связи.

Роскомнадзор потребовал от владельцев 123 сайтов и провайдеров хостинга удалить пиратские копии сериала "Игра престолов", сообщает сообщает РИА Новости





"В Роскомнадзор поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер защиты исключительных прав сериала "Игра престолов". Определения приняты по заявлению компании ООО "А СЕРИАЛ" ("Амедиатека"). Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих "пиратские" копии сериала с нарушением авторских прав. Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент", — говорится в сообщении ведомства.





В случае неудаления нелегальных копий сериала эти сайты будут заблокированы операторами связи. Действующее "антипиратское" законодательство позволяет правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий, напомнили в ведомстве.





"Игра престолов" — американский телевизионный сериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Премьера в РФ состоялась в сентябре 2011 года. Первую серию нового, седьмого сезона "Игры престолов" покажут 17 июля.



