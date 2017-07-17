Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Спасатели нашли пропавших в горах Алматы туристов

17 июля 2017, 21:44

Десять человек не смогли найти обратную дорогу.

Спасатели Службы «109» нашли в горах потерявшуюся группу туристов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" аппарата акима города.

Вызов поступил 17 июля в 17:44. Десять человек не смогли найти обратный путь и потерялись в Мало-Алматинском ущелье. Группа начала восхождение возле ВСК "Медеу".

"На место был направлен экипаж спасателей с альпинистским снаряжением. Спасатели нашли местонахождение группы возле ГЛК "Шымбулак". В данный момент производится спуск туристов с горы, несмотря на погодные условия, которые затрудняют действия спасателей. Вся группа найдена, жертв и пострадавших нет.", - говорится в сообщении.

Фото: almatyregion-tour.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...