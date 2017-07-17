Спасатели нашли пропавших в горах Алматы туристов
17 июля 2017, 21:44
Десять человек не смогли найти обратную дорогу.
Спасатели Службы «109» нашли в горах потерявшуюся группу туристов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" аппарата акима города.
Вызов поступил 17 июля в 17:44. Десять человек не смогли найти обратный путь и потерялись в Мало-Алматинском ущелье. Группа начала восхождение возле ВСК "Медеу".
"На место был направлен экипаж спасателей с альпинистским снаряжением. Спасатели нашли местонахождение группы возле ГЛК "Шымбулак". В данный момент производится спуск туристов с горы, несмотря на погодные условия, которые затрудняют действия спасателей. Вся группа найдена, жертв и пострадавших нет.", - говорится в сообщении.
Фото: almatyregion-tour.kz.
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