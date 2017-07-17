Турция продлила режим ЧП в республике еще на три месяца

Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, вводятся ограничения на митинги и некоторые массовые мероприятия, силовые ведомства получают более широкие права.

Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Голосование в Великом национальном собрании Турции по соответствующему запросу правительства состоялось в понедельник, сообщает сообщает ТАСС





Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 июля, он продлевался уже трижды на 90 дней после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.





После ратификации решения парламента президентом и публикации его в официальном правительственном вестнике режим ЧП будет действовать до 20 октября.





Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, вводятся ограничения на митинги и некоторые массовые мероприятия, силовые ведомства получают более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз остаются значительно повышенными.





Между тем ряд европейских стран и оппозиция в республике критически отнеслись к идее очередного продления режима ЧП из-за того, что оно угрожает свободе граждан страны. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "режим чрезвычайного положения не мешает ни гражданам, ни иностранцам, ни представителям бизнеса".



