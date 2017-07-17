Турция продлила режим ЧП в республике еще на три месяца
17 июля 2017, 21:54
Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, вводятся ограничения на митинги и некоторые массовые мероприятия, силовые ведомства получают более широкие права.
Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Голосование в Великом национальном собрании Турции по соответствующему запросу правительства состоялось в понедельник, сообщает ТАСС.
Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 июля, он продлевался уже трижды на 90 дней после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.
После ратификации решения парламента президентом и публикации его в официальном правительственном вестнике режим ЧП будет действовать до 20 октября.
Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, вводятся ограничения на митинги и некоторые массовые мероприятия, силовые ведомства получают более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз остаются значительно повышенными.
Между тем ряд европейских стран и оппозиция в республике критически отнеслись к идее очередного продления режима ЧП из-за того, что оно угрожает свободе граждан страны. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "режим чрезвычайного положения не мешает ни гражданам, ни иностранцам, ни представителям бизнеса".
Фото: AP Photo.
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