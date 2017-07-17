В Кабуле невеста погибла в перестрелке кортежа с охранниками зампремьера

Невеста погибла в Кабуле в результате перестрелки между свадебным кортежем и охранниками заместителя главы исполнительной власти Афганистана. Об этом сообщает телеканал TOLOnews, передает Об этом сообщает телеканал TOLOnews, передает РИА Новости





Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда сопровождающие жениха и невесту вооруженные люди начали стрелять в воздух. Маршрут процессии проходил мимо дома влиятельного политика и второго заместителя главы исполнительной власти страны Мохаммада Мохакика, охранники которого и открыли ответную стрельбу.





По данным кабульской полиции, в результате перестрелки погибла невеста, еще четыре человека получили ранения.





В ходе расследования были арестованы четыре человека – два участника процессии и два охранника. Кто именно застрелил девушку, пока не выяснено.



