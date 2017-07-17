В Кабуле невеста погибла в перестрелке кортежа с охранниками зампремьера
17 июля 2017, 22:04
Четыре человека получили ранения.
Невеста погибла в Кабуле в результате перестрелки между свадебным кортежем и охранниками заместителя главы исполнительной власти Афганистана. Об этом сообщает телеканал TOLOnews, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда сопровождающие жениха и невесту вооруженные люди начали стрелять в воздух. Маршрут процессии проходил мимо дома влиятельного политика и второго заместителя главы исполнительной власти страны Мохаммада Мохакика, охранники которого и открыли ответную стрельбу.
По данным кабульской полиции, в результате перестрелки погибла невеста, еще четыре человека получили ранения.
В ходе расследования были арестованы четыре человека – два участника процессии и два охранника. Кто именно застрелил девушку, пока не выяснено.
Фото: AP Photo / Rahmat Gul.
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