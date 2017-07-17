Алматы лишь на 40% готов к отопительному сезону
17 июля 2017, 22:10
В Алматы 589 объектов не соответствуют техническим требованиям.
Алматы готов к отопительному сезону лишь на 40%. 589 объектов и вовсе не смогли пройти проверку. Председатели КСК не выполнили элементарные технические требования для запуска теплоснабжения. Исправить недочеты руководители кооперативов должны до середины сентября, в противном случае встречать зиму алматинцам придется в холодных квартирах, сообщает телеканал "Алматы".
В отопительной системе этого дома необходимо заменить запорную арматуру. Без ремонта агрегата, запустить тепло - невозможно. Раскошелиться на столь дорогостоящий обмен жители не согласны. А средств КСК - на это не хватает. Если ремонт не закончится до 15 сентября, горожанам придется встречать холода в неотапливаемых квартирах.
«Три дома у меня по замене запорной арматуры. Это вентиля и задвижки, стоимость этих задвижек - пятнадцать тысяч тенге», - рассказала председатель КСК «Айна» Людмила Мельничук.
К слову, в Алматы 589 объектов не соответствуют техническим требованиям. Подвалы 10 многоквартирных домов затоплены, 94 дома - с недочетами в отопительной системе и еще 30 жилых зданий с захламленными помещениями. К зиме, на сегодня, готовы 40 процентов домов, школ и детских садов. Еще 47 объектов - на стадии реконструкции и ремонта.
«Согласно правилам подготовки ОЗП - КСК должны получить акт готовности. Без акта готовности невозможно подать тепло в дом. То есть, если КСК не подготовит своевременно весь свой жилой фонд, то не получив акт готовности, к сожалению, не смогут получить отопление», - сообщила пресс-секретарь ТОО «Алматинские тепловые сети» Наталья Инкина.
Остаться без отопления могут и должники. Поставщики тепла массово отключают квартиры горожан, не оплативших счета от центральной системы. На сегодня долг алматинцев перед коммунальщиками превысил 2 миллиарда тенге.
Амина Абдрахманова, Асет Кундакбаев.
Фото: kursiv.kz.
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