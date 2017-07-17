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Брата президента Ирана госпитализировали после ареста

17 июля 2017, 22:53

Отмечается, что в отношении Хосейна Ферейдуна было вынесено постановление об аресте с возможностью внесения залога.

Брат президента Ирана Хасана Роухани Хосейн Ферейдун госпитализирован в понедельник перед началом допроса в прокуратуре. Об этом сообщает агентство Tasnim, передает ТАСС.

По его данным, утром Хосейна Ферейдуна доставили в прокуратуру для дачи показаний. Однако перед началом допроса он почувствовал недомогание. "Из-за ухудшения физического состояния подследственного потребовалась госпитализация. Допрос не состоялся", - информирует агентство.

Накануне официальный представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени Эжжеи сообщил на брифинге в Тегеране об аресте Ферейдуна.

"Расследование дела о финансовых злоупотреблениях продолжается. Некоторые его фигуранты арестованы, другие находятся на свободе. В отношении Хосейна Ферейдуна было вынесено постановление об аресте с возможностью внесения залога. Поскольку денежные средства внесены не были, подследственный помещен в тюрьму. В случае внесения залога он будет освобожден", - указал Эжжеи.

После победы Роухани на выборах 2013 года Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе. В конце января этого года стало известно, что брат президента ИРИ подозревается в причастности к крупным финансовым махинациям.

Фото: AFP 2017 / Joe Klamar.

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