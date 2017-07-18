Жены Тохтара Тулешова подали на него в суд

Подробности исков в суде сообщить отказались, указав, что это дела гражданского порядка, затрагивающие личную жизнь и персональные данные истцов.

Две жены Тохтара Тулешова подали в суд на супруга. В Енбекшинском районном суде Шымкента в мае-июне этого года состоялось несколько судебных разбирательств по гражданским искам к Тохтару Тулешову. В том числе иски подали Сауле Саукымбекова и Дина Нуралиева, сообщает сообщает Otyrar.kz





Ранее Сауле Саукымбекова занимала на пивзаводе должность заместителя генерального директора по экономическим вопросам, и получала зараплату в размере 2 миллиона 282 тысяч тенге в месяце.





Дина Нуралиева до 2016 года являлась заместителем генерального директора ТОО «Дархан Group», курируя вопросы внешнеэкономической деятельности. Зарплата — такая же 2 282 000 тенге.





Подробности исков в суде сообщить отказались, указав, что это дела гражданского порядка, затрагивающие личную жизнь и персональные данные истцов. Однако известно, что решение по иску Сауле Саукымбековой уже вступило в законную силу.





В ближайшее время в силу вступит также и решение по иску Дины Нуралиевой.





Ранее СМИ сообщали, что Сауле Саукымбаева и Дина Нуралиева являются супругами Тохтара Тулешова (всего известно о четырех женах), и воспитывают детей от брака с Тулешовым.





Напомним, Тохтара Тулешова задержали во время спецоперации в Шымкенте бизнесмена 30 января 2016 года.





«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД задержаны 4 человека. При обыске по месту жительства и рабочего места, санкционированном судом, были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, наркотическое вещество и литература. Назначены экспертизы, проводится досудебное расследование», — сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.





7 ноября 2016 приговор бизнесмену огласил военный суд. Ему огласили приговор за попытку государственного переворота и признали в виновным в совершении 16 тяжких преступлений.





Т. Тулешову назначен 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. В ходе разбирательства шымкентский предприниматель полностью признал свою вину.





Суд над Тохтаром Тулешовым проходил в закрытом режиме. Всего по делу проходят 25 подсудимых.





Данил Шемратов.



