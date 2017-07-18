Мэр Лондона готов встретиться с Трампом, но считает визит несвоевременным

На прошлой неделе Белый дом сообщил, что давно ожидаемый визит президента США Дональда Трампа в Великобританию откладывается до 2018 года.

Мэр Лондона Садик Хан готов встретиться с лидером США Дональдом Трампом в случае его приезда в Великобританию, но не считает визит своевременным. Об этом мэр заявил в интервью телеканалу CNN, передает Об этом мэр заявил в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости





"Моя позиция не меняется, я не думаю, что мы должны расстилать красную ковровую дорожку перед президентом США в условиях, когда его политика противоречит всему, за что мы выступаем", — сказал Хан в эфире CNN.





На прошлой неделе Белый дом сообщил, что давно ожидаемый визит президента США Дональда Трампа в Великобританию откладывается до 2018 года. Премьер-министр Тереза Мэй пригласила Трампа посетить Великобританию еще в январе в ходе своего визита в США.





Трамп и Хан вступили в заочную полемику после теракта в Лондоне. Мэр Лондона заявил тогда, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы после атаки на Лондонском мосту, он останется "серьезным", на улицах продолжат дежурить усиленные наряды полиции. Трамп прокомментировал это сообщением в Twitter: "Не менее семи погибших и 48 раненых в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет". В ответ Хан призвал отменить визит Трампа в Великобританию.





Между тем, отвечая на вопросы телеканала, Хан, который является первым мусульманином, возглавляющий западную столицу, заявил, что не против встретиться с Трампом. "Если я думаю, что чьи-то взгляды можно поменять, я готов сыграть в этом свою роль. Если кто-то считает, что невозможно быть мусульманином и гордым представителем Запада, я буду рад разубедить его в этом, неважно корреспондент ли это CNN или Дональд Трамп", — сказал мэр Лондона.



