Ведущая CNN призналась, что устала от новостей про Россию
18 июля 2017, 01:02
Подобные комментарии со стороны сотрудницы CNN звучат на фоне "нарастающей вражды" между президентом Трампом и американскими СМИ.
Ведущая американского телеканала CNN Элисин Камерота в интервью нью-йоркской радиостанции 77 WABC призналась, что устала от бесконечного потока новостей о "связях" между президентом США Дональдом Трампом и Россией, передает РИА Новости.
"Я вижу, вы уже устали от новостей о России, и я разделяю это чувство", — сказала журналистка, обращаясь к ведущим радиопередачи. - Знаете, приходя на работу утром, я частенько молюсь, чтобы "российский след" наконец затмили другие новости", — добавила она.
Подобные комментарии со стороны сотрудницы CNN звучат на фоне "нарастающей вражды" между президентом Трампом и американскими СМИ, пишет издание The Hill. Глава Белого дома ужесточил риторику по отношению к журналистам, особенно к CNN, и неоднократно заявлял, что стал жертвой "охоты на ведьм".
Ранее старший продюсер CNN Джон Бонифилд заявил, что история о "вмешательстве" России в американские выборы — это "чушь". Ведущий телеканала Вэн Джонс, в свою очередь, назвал ее "бургером ни с чем".
Американские СМИ и политики обвиняют команду Трампа в сговоре с Москвой с целью победить на президентских выборах. В конгрессе ведется расследование по поводу "российского вмешательства", следствие также ведет ФБР, но за минувшие месяцы общественности так и не было предоставлено никаких доказательств. Сам Трамп считает, что в избирательный процесс могли вмешаться другие страны. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Фото: AP Photo / David Goldman.
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