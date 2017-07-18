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Блогер подарит 1 млн рублей паре, которая назовёт ребёнка его именем

18 июля 2017, 01:23

Пара, согласившаяся на сделку, должна допустить его до самого сокровенного — присутствовать на родах, снимая процесс для своего влога.

Автор влога "Дневник хача" решил устроить собственное "шоу Трумана". Амиран Сардаров ищет многодетную пару, которая ожидает пополнение в семействе со дня на день, пишет Life.

Он подарит 1 млн рублей семье, которая назовёт новорождённого именем Амиран. Помимо этого, пара, согласившаяся на сделку с Сардаровым, должна допустить его до самого сокровенного — присутствовать на родах, снимая процесс для своего влога. Взамен родившийся малыш получит не только один миллион, но и покровительство одного из самых популярных российских ютуберов.

Амиран обещает следить за жизнью ребёнка и даже помогать будущему тёзке.

Фото: life.ru.

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