Автомобиль врезался в полицейскую машину у здания конгресса США
18 июля 2017, 01:39
Инцидент произошел у библиотеки конгресса. Один автомобиль врезался в полицейскую машину и еще один чуть не врезался.
Автомобиль врезался в полицейскую машину в паре десятков метров от здания конгресса США в Вашингтоне, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал Fox 5, передает РИА Новости.
По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник около 14.00 (00.00 аст) у библиотеки конгресса (напротив здания парламента). Один автомобиль врезался в полицейскую машину и еще один чуть не врезался.
Водитель второго автомобиля госпитализирован. Находившийся в полицейской машине страж порядка получил легкие ранения. Полиция начала расследование.
Ряд дорог перекрыты, полиция рекомендует жителям и чиновникам избегать этот район до дальнейших распоряжений.
Фото: AP Photo / Cliff Owen.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869037-ccd378b355b508a4831099ad5f438e1f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...