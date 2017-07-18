Автомобиль врезался в полицейскую машину у здания конгресса США

Инцидент произошел у библиотеки конгресса. Один автомобиль врезался в полицейскую машину и еще один чуть не врезался.

Автомобиль врезался в полицейскую машину в паре десятков метров от здания конгресса США в Вашингтоне, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал Fox 5, передает Об этом сообщает телеканал Fox 5, передает РИА Новости





По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник около 14.00 (00.00 аст) у библиотеки конгресса (напротив здания парламента). Один автомобиль врезался в полицейскую машину и еще один чуть не врезался.





Водитель второго автомобиля госпитализирован. Находившийся в полицейской машине страж порядка получил легкие ранения. Полиция начала расследование.





Ряд дорог перекрыты, полиция рекомендует жителям и чиновникам избегать этот район до дальнейших распоряжений.



