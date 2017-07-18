Белый дом отказался комментировать тему российской дипсобственности в США

В Кремле считают неприемлемым выдвижение Вашингтоном каких-либо условий для возвращения российской дипсобственности в США, диалог по этому вопросу ведется на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер отказался комментировать тему российской дипломатической собственности в США, заявив, что этим вопросом в их стране занимается госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает сообщает РИА Новости





"Я бы адресовал вас в госдепартамент (с этим вопросом — ред.). В нашей стране сейчас госсекретарь занимается этим вопросом", — сказал Спайсер на брифинге.





Отвечая на вопрос, обсуждал ли президент США Дональд Трамп с российским президентом Владимиром Путиным этот вопрос в Гамбурге, Спайсер сообщил, что "не знает". "Я не уверен, что они это обсуждали", — добавил он.





Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым выдвижение Вашингтоном каких-либо условий для возвращения российской дипсобственности в США, диалог по этому вопросу ведется на уровне внешнеполитических ведомств двух стран. Песков также отметил, что этот вопрос поднимался Путиным на встрече с Трампом в ходе их встречи в Гамбурге.





Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы, без получения "чего-то взамен".





Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.



