Стало известно, когда может состояться бой Головкин — Сондерс

Промоутер чемпиона в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о ближайших перспективах своего клиента, сообщает Sports.kz





Так, Уоррен по-прежнему рассчитывает свести Сондерса с победителем боя Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) — Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. В этот же день Билли Джо проведет свой бой в Лондоне: его соперник — Вилли Монро-младший (21-2, 6 КО).





Напомним, именно пояса WBO не хватает Головкину для объединения всех титулов в дивизионе — сейчас у него есть пояса по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO.





— Если Билл пройдет Монро, мы приложим все усилия, чтобы провести бой с победителем поединка Головкин — «Канело». Если победит Головкин, то мы можем сделать этот бой в декабре, а если «Канело» — уже в следующем году. Билл должен выйти и показать себя — на кону будет стоять многое, — сказал Уоррен.





Фото: sports.kz



