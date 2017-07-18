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Саакашвили в «костюме миньона» подняли на смех в сети

18 июля 2017, 06:32

Комментаторы отметили, что Саакашвили «на стиле».

Бывший президент Грузии, больше года проработавший губернатором Одесской области, насмешил соцсети нарядом, в который он облачился во время похода в Карпаты. Пользователи соцсетей сравнили его с персонажем популярного мультфильма «Миньоны», передает Лента.ру.

Фото политика в горах разместил в Facebook украинский журналист Василий Апасов. Бывший грузинский лидер надел ярко-желтую ветровку, которая плотно обтянула его фигуру.

Комментаторы отметили, что Саакашвили «на стиле», и сравнили его Дейлом из мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Однако более всего он напомнил пользователям миньона из одноименного мультика.



Внешний вид грузинского политика не первый раз привлекает внимание пользователей сети. В марте 2016 года Саакашвили оказался в центре внимания на Антикоррупционном форуме в Днепре из-за носка, в который он заправил штанину брюк. Саркастичные юзеры предположили, что политик приехал на крупное мероприятие на велосипеде. Еще годом ранее в сети шутили над его мятым костюмом, штаны от которого, как некоторым показалось, он надел задом наперед.



Саакашвили занимал пост главы Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии.

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