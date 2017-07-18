Премьера седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам

Предыдущий рекорд был установлен, когда финал шестого сезона сериала в июне 2016 года посмотрели 8,8 млн человек.

Первую серию нового, седьмого сезона «Игры престолов» посмотрели 10,1 млн зрителей, что является новым рекордом для сериала, сообщает Газета.ru.





Предыдущий рекорд был установлен, когда финал шестого сезона сериала в июне 2016 года посмотрели 8,8 млн человек.





Отмечается также, что количество людей, которые посмотрели премьерную серию 7-го сезона, увеличилось на 27% по сравнению с началом шестого сезона в апреле 2016-го.





Ранее сообщалось, что онлайн-сервис канала HBO упал во время премьеры нового, седьмого сезона сериала «Игра престолов».



