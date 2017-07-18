Мировые цены на нефть снижаются
18 июля 2017, 07:18
Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,92%.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает «Российская газета».
Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,92%, до $46,11 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,80%, до $48,52 за баррель.
Фото с сайта gazeta.ru
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