В Аргентине ударили рекордные морозы

Причиной стал приход в регион так называемой "Бури века", в результате чего город был покрыт мощным снежным покровом. При этом расположенный у подножия Анд Барилоче считается один из самых известных туристических центров южноамериканской страны.





Предыдущий рекорд по части морозов был установлен в Барилоче в 1963 году, когда температура упала до минус 21,1 градуса Цельсия. В результате нынешней холодной погоды была нарушена работа местного аэропорта, порядка 25 тысяч человек остались без света, были повалены многочисленные деревья. Высота сугробов, образовавшихся на улицах, достигала 50 сантиметров, отмечает местный портал Federal.



