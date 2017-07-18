Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Аргентине ударили рекордные морозы

18 июля 2017, 07:42

Предыдущий рекорд по части морозов был установлен в Барилоче в 1963 году, когда температура упала до минус 21,1 градуса Цельсия.

Абсолютный рекорд в области низких температур установлен в понедельник утром в аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче – отметка термометра опустилась до 25,4 градуса мороза, а по температурным ощущениям этот показатель достигал все 29 градусов, сообщает РИА Новости.



Причиной стал приход в регион так называемой "Бури века", в результате чего город был покрыт мощным снежным покровом. При этом расположенный у подножия Анд Барилоче считается один из самых известных туристических центров южноамериканской страны.

Предыдущий рекорд по части морозов был установлен в Барилоче в 1963 году, когда температура упала до минус 21,1 градуса Цельсия. В результате нынешней холодной погоды была нарушена работа местного аэропорта, порядка 25 тысяч человек остались без света, были повалены многочисленные деревья. Высота сугробов, образовавшихся на улицах, достигала 50 сантиметров, отмечает местный портал Federal.

Фото: Fotolia / James Mattil

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...