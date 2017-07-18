Жители Финляндии установили мировой рекорд по массовому заплыву голышом

На прошедшем в минувшую субботу рок-фестивале группа обнажённых финнов из 789 человек решила принять участие в массовом заплыве в ледяной воде.

Организаторы музыкального фестиваля Ilosaarirock пригласили всех купивших билеты на мероприятие принять участие в необычной акции — зайти в озеро по пояс и провести в холодной воде не менее пяти минут, передает Life.ru





Изначально планировалось собрать тысячу голых ныряльщиков, чтобы побить рекорд Австралии, попавший в Книгу рекордов Гиннесса: в 2015 году для этого собралось 786 человек.





Несмотря на то что в субботу все билеты на мероприятие были раскуплены, перед самым началом акции всего несколько сотен человек согласились раздеться и облачиться в специальные зелёные шапочки для плавания.





После сигнала толпа оголённых пловцов бросилась в озеро.













В результате общее количество участников акции возросло до 789 — на три человека больше по сравнению с предыдущим рекордом, поставленным на пляже в города Перте в Австралии. За 30 секунд до окончания акции пловцы исполнили национальный гимн Финляндии.





Теперь организаторы фестиваля ждут подтверждения рекорда от экспертов Книги рекордов Гиннесса.





Напомним, что в 2015 и 2016 годах в Финляндии уже предпринимались попытки собрать рекордное число голых пловцов, однако оба раза лишь 300 человек оказались готовыми окунуться голышом.



