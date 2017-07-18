Взломщик пытался вскрыть тонированное авто, внутри которого сидел голый водитель

Как оказалось, мужчина не обратил на грабителя никакого внимания, потому что занимался в салоне авто сексом.

Сюжет с неожиданной концовкой попал на камеры слежения в Китае. В кадре видно, как подозрительный молодой человек, проходя мимо припаркованного автомобиля, решил поживиться и начал вскрывать переднюю дверь. К его удивлению, она открылась изнутри разъярённым водителем, который был в этот момент занят, передает Life.ru





Из-за затемнённых стёкол грабитель не видел водителя, находящегося внутри автомобиля. Когда тот понял, что его машину пытаются вскрыть, он выскочил из неё, на ходу натягивая штаны.





Как оказалось, мужчина не обратил на грабителя никакого внимания, потому что занимался в салоне авто сексом.











