Более 180 тонн казахстанских фруктов не пустили в Новосибирскую область РФ

Все партии фруктов перевозились без маркировки.

165 тонн свежих дынь и 20,015 тонн свежих абрикосов задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на ФКП «Карасук» на минувших выходных текущего года , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение управления.





Продукция следовала автомобильным транспортом из Республики Казахстан для последующей реализации в Новосибирске, Красноярске, Кемерово, Новокузнецке и Владивостоке.





"При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что все партии фруктов перевозились в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере", - отмечается в сообщении.





В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства, ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Все партии возвращены отправителям в Республику Казахстан.



