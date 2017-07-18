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Более 180 тонн казахстанских фруктов не пустили в Новосибирскую область РФ

18 июля 2017, 09:14

Все партии фруктов перевозились без маркировки.

165 тонн свежих дынь и 20,015 тонн свежих абрикосов задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на ФКП «Карасук» на минувших выходных текущего года, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение управления.

Продукция следовала автомобильным транспортом из Республики Казахстан для последующей реализации в Новосибирске, Красноярске, Кемерово, Новокузнецке и Владивостоке.

"При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что все партии фруктов перевозились в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере", - отмечается в сообщении.

В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства, ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Все партии возвращены отправителям в Республику Казахстан.

Фото: uzlit.net

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