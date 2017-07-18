Трагедия в ЖК "Хайвилл": Погибший профессор мечтал спасти мир от рака





Как сообщил газете неофициальный источник, именно старшие дочери, которых зовут Йемиси и Олайтан, будут решать, где похоронить после завершения следствия тела погибшей семьи - в Астане, Нигерии, откуда родом папа, или в Великобритании, откуда родом мама и две младшие сестренки Моджойн (18 лет) и Грейс (8 лет).





Также на днях будет проведена гражданская панихида по покойному в школе медицины Назарбаев Университета, в которой он год работал преподавателем на кафедре хирургии. Об этом нам сообщили в пресс-службе учреждения.





Напомним, жуткий пожар на 9-м этаже Хайвилла случился в пять часов утра минувшей пятницы, где и жил 63-летний приглашенный профессор Назарбаев Университета Элайджа Кехинде. К нему за два дня до трагедии из Англии прилетели жена Фунми Кехинде (53 года) и две младшие дочери. Сейчас известно, что квартира, в которой погибла семья иностранцев, не была однокомнатной, как считалось ранее.





- Я знаю о наличии двух комнат - одна, где был пожар на 65 квадратных метрах, и комната, где его не было. Сколько всего комнат в квартире, пока не известно, - сообщил нам официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.





Кстати, большие метражи не единственное преимущество знаменитого Хайвилла. В этих домах имеется встроенная бытовая техника и мебель, а также система умный дом. Как при такой смарт-системе погибли люди, удивляются даже иностранные коллеги и друзья покойного.





- С тяжелым сердцем сообщаю о смерти моего друга и одноклассника, хирурга-уролога, профессора Элайджи Кехинде, который погиб вместе со своей женой и двумя детьми при пожаре в их квартире в Астане. Он был очень хорошим специалистом и принял вызов по созданию медицинской школы в Казахстане. Говорят, пожар случился из-за электрической неисправности, и это при наличии в доме дымовых датчиков и детекторов утечки угарного газа! - написал в соцсетях Эммануэль Фашакин.





Как сообщалось ранее, предварительная версия пожара - короткое замыкание проводки. Смерть четырех человек произошла из-за отравления угарным газом.





Элайджа Кехинде мечтал спасти мир от рака. Именно так он написал в своем резюме. До Назарбаев Университета он более 40 лет занимался научно-исследовательской и преподавательской деятельностью в Нигерии, Омане, Кувейте и Великобритании. Имел степень профессора урологической хирургии. Реализовал семь научно-исследовательских грантов. Был консультационным урологическим хирургом университетской больницы Омана и в университетской больнице Кувейта. Также Элайджа Кехинде работал консультантом в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии в Астане.





Автор: Тогжан Гани